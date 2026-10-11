연 최고 4만% 이자 뜯은 30대 불법 대부업자 2명 실형

551명에게 8억 5000만원 빌려주고

이자 6억 7000만원 챙겨

이미지 확대 법원 이미지. 서울신문DB

세줄 요약 무등록 불법 대부업으로 551명 상대 대출

최고 연 4만150% 이자 수취, 추심 악용

법원, A씨 징역 1년2개월·B씨 1년 선고

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500명이 넘는 채무자에게 돈을 빌려주고 법정 최고금리를 크게 웃도는 이자를 받아 챙긴 30대 불법 대부업자 2명이 실형을 선고받았다.부산지법 형사단독 이준민 판사는 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 30대 A씨에게 징역 1년 2개월을, B씨에게 징역 1년을 각각 선고했다고 11일 밝혔다.재판부는 또 이들에게 각각 6822만원을 추징하도록 명령했다.이들은 2024년 1월부터 2025년 12월까지 관할 관청에 등록하지 않은 채 551명을 상대로 1343차례에 걸쳐 총 8억 5750만원을 대출해 주고, 이자 명목으로 6억 7346만원을 받아 챙긴 혐의로 재판에 넘겨졌다.이들이 적용한 연 이자율은 최저 76%에서 최고 4만 150%에 달했다.실제로 한 채무자에게 130만원을 빌려준 뒤 나흘 만에 원금과 이자를 합쳐 200만원을 돌려받기도 했다. 이를 연 이자율로 환산하면 3930%에 이른다.이들은 대출 원금이 10만원이면 약 8만원을 이자로 받고 상환 기한을 넘기면 하루 3만~5만원의 연체이자를 추가로 부과하는 방식으로 영업했다.대출 과정에서 확보한 채무자의 가족·지인·직장 동료 연락처와 얼굴 사진, 주민등록증 사진 등을 채권추심에 활용하기도 했다.재판부는 “범행 규모가 약 15억원으로 상당하고 죄책이 무거우며 채무자들의 피해도 회복되지 않았다”고 판시했다.이어 “A씨가 다른 범죄로 선고받은 징역형의 집행유예 기간에 범행한 점 등을 고려해 실형을 선고한다”고 양형 이유를 밝혔다.이창언 기자