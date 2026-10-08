법무부 “李대통령 공소 취소 의사 없어”… 이화영 가석방엔 “심사 대상 아니다”

수장 없는 법무부 국감與 “한동훈, 김승원 문건유출 책임”
법무부 “수사로 규명해야 바람직”
이진수 법무부 장관 직무대행이 8일 이재명 대통령 사건의 공소 취소를 지휘할 계획이 없다고 밝혔다. 이화영 전 경기도 평화부지사의 가석방 문제와 관련해서는 법적 요건을 채우지 못해 심사 대상이 아니라고 했다.
이 대행은 이날 국회 법제사법위원회 법무부 국정감사에서 “전임 정성호 장관께서도 법무부에서는 구체적 사건 지휘로 공소취소를 명할 의사가 없다는 점을 분명히 하셨다”고 말했다. 이 대행은 ‘법무부가 (검찰인권존중미래위원회 등을 통해) 어떻게 공소 유지 여부를 조사하고 의견을 낼 수 있는지 이해가 안 된다’는 김민전 국민의힘 의원의 질문에 “검찰미래위에선 밝혀진 사실을 기초로 의견을 낼 수 있을 것이고 후속 조치를 어떻게 할지는 내용에 따라 다르다”고 했다.
미래위에 대해서는 “법무부 장관의 검찰 사무에 대한 지휘·감독권을 근거로 독립적인 조사기구 설치를 명한 것”이라며 “어떤 결론도 정해놓고 진행하는 게 아니다”고 했다.
지난 6월 출범한 미래위는 이 대통령의 형사 사건을 포함해 19개 사건에 대해 검찰 수사 과정의 인권 침해나 조작 기소 등 검찰권 남용 여부를 조사하고 있다. 정 전 장관은 지난 8월 “불법적인 절차로 기소됐으면 검찰이 판단해야 할 문제”라며 법무부가 관여하지 않겠다는 뜻을 밝혔다.
이정현 검찰총장 직무대행이 지난달 23일 출근길에 공소취소 문제와 관련해 진상조사 결과를 살펴봐야 한다는 취지로 말한 데 대해서는 “가정적 조건과 상황으로 말씀을 하신 게 아닌가 생각한다”고 했다. 미래위 진상조사를 비판한 김성동 공소청 감찰부장에 대해서는 “외부적으로 보도되게 하는 행태는 매우 부적절하다”고 했다.
이 전 부지사의 가석방 문제와 관련해 이 대행은 “이 전 부지사는 2개의 형을 선고받은 상태”라며 “각 형에 대해서 3분의 1 이상의 유기징역형이 집행돼야 기본 요건을 갖출 수 있는데 그 요건을 충족하지 못한 상황”이라고 설명했다.
앞서 이 전 부지사 측 김광민 변호사는 이 대통령 측에 여러 통로로 가석방 의사를 전달했다고 주장했다. 윤상현 국민의힘 의원이 “이 전 부지사 측이나 대통령실, 여권 관계자로부터 가석방에 대한 문의나 요청, 의사 전달을 받은 사실이 있느냐”고 묻자 이 대행은 “없다”고 답했다.
민주당은 한동훈 무소속 의원이 공개한 김승원 전 장관 후보자 관련 기소계획 문건의 유출 경위를 추궁했다. 김한규 민주당 의원은 “이렇게 하면 법무부가 전·현직 검사들의 수사기록 유출을 감싸고 있다는 지적이 나올 수밖에 없다”는 지적에 이 대행은 “내부 확인에는 한계가 있어 수사로 규명하는 것이 바람직하다”고 답했다.
김주환 기자
세줄 요약
- 이재명 대통령 사건 공소 취소 의사 부인
- 이화영 전 부지사 가석방 심사 대상 제외
- 김승원 문건 유출 의혹은 수사 규명 필요
2026-10-09 4면
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