사회 법원·검찰 [포토] ‘공소청·중수청 시대’ 오늘 개막 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/10/02/20261002800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-02 09:13 입력 2026-10-02 09:13 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 공소청·중수청 시대 오늘 개막2일 출범한 서울 서초구 공소청으로 직원들이 출근하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 공소청으로 출근하는 직원들2일 출범한 서울 서초구 공소청으로 직원들이 출근하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 공소청·중수청 시대 오늘 개막2일 출범한 서울 서초구 공소청으로 직원들이 출근하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 2일 출범한 서울 서초구 공소청으로 직원들이 출근하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서초구 공소청은 언제 출범했는가? 1일 2일