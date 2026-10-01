사회 법원·검찰 [포토] 법원 나서는 송민호 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/10/01/20261001500094 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-01 11:23 입력 2026-10-01 11:23 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열린 선고 공판을 마치고 나서고 있다. 이날 송민호는 병역법 위반 혐의로 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고 받았다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열리는 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열리는 선고 공판에 출석하며 머리 숙여 사과하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열린 선고 공판을 마치고 나서고 있다. 이날 송민호는 병역법 위반 혐의로 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고 받았다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열리는 선고 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열리는 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스 이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열린 선고 공판을 마치고 나서고 있다. 이날 송민호는 병역법 위반 혐의로 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고 받았다. 2026.10.1 연합뉴스 병역법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 가수 송민호가 1일 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 1심 선고 공판을 마치고 무거운 표정으로 법원을 빠져나가고 있다.이날 법원은 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 송민호가 재판에 넘겨진 혐의는 무엇인가? 병역법 위반 폭행