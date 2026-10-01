[포토] 법원 나서는 송민호

1 / 7 이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열린 선고 공판을 마치고 나서고 있다. 이날 송민호는 병역법 위반 혐의로 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고 받았다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열리는 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열리는 선고 공판에 출석하며 머리 숙여 사과하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열린 선고 공판을 마치고 나서고 있다. 이날 송민호는 병역법 위반 혐의로 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고 받았다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열리는 선고 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열리는 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.10.1 연합뉴스

이미지 확대 병역법 위반 혐의를 받는 가수 송민호가 1일 서울 서부지법에서 열린 선고 공판을 마치고 나서고 있다. 이날 송민호는 병역법 위반 혐의로 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고 받았다. 2026.10.1 연합뉴스

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병역법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 가수 송민호가 1일 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 1심 선고 공판을 마치고 무거운 표정으로 법원을 빠져나가고 있다.이날 법원은 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.온라인뉴스부