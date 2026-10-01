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[포토] 법원 나서는 송민호

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수정 2026-10-01 11:23
입력 2026-10-01 11:23
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병역법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 가수 송민호가 1일 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 1심 선고 공판을 마치고 무거운 표정으로 법원을 빠져나가고 있다.

이날 법원은 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

온라인뉴스부
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