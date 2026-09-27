15년 알고 지낸 지인 집서 밥 훔쳐먹다 들키자 강도로 ‘돌변’…흉기 위협해 돈 빼앗은 60대 ‘징역 4년’

세줄 요약 지인 집 열쇠 빼돌려 몰래 출입한 사실

밥·반찬 훔치다 발각되자 흉기 위협

현금 15만원 빼앗고 징역 4년 선고

이미지 확대 밥 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15년간 알고 지낸 지인 집의 열쇠를 빼돌린 뒤 집에 드나들며 밥과 반찬을 훔치다 발각되자 강도로 돌변한 60대가 징역 4년을 선고받았다.27일 연합뉴스, 법조계에 따르면 의정부지법 형사11부(부장 양철한)는 강도상해 혐의로 기소된 60대 남성 A씨에게 징역 4년을 선고했다.A씨는 지난 7월 6일 오후 8시 50분쯤 경기 동두천시에 있는 60대 남성 B씨의 집에 몰래 들어가 음식을 훔쳐 먹으려다 귀가한 B씨에게 발각되자 흉기로 위협하고 현금 15만원을 빼앗은 혐의를 받는다.당시 A씨는 집에 불이 꺼져 있는 것을 확인한 뒤 미리 갖고 있던 B씨 집 열쇠로 출입문을 열고 주방에 들어가 밥통에서 밥과 냉장고에서 반찬을 꺼내 먹으려 했다.이때 귀가한 B씨에게 발각되자 A씨는 주방에 있던 부엌칼을 들고 협박했다. A씨는 칼을 빼앗으려는 B씨와 몸싸움을 벌였고, 함께 넘어진 뒤 B씨를 여러 차례 때려 제압했다.이어 A씨는 B씨에게 지갑을 달라고 요구한 뒤 지갑에서 현금 15만원을 빼앗아 달아났다. 이 과정에서 B씨는 손을 베이는 등 2주간 치료가 필요한 상처를 입었다.경찰 조사 결과 A씨와 B씨는 약 15년간 알고 지낸 동료 사이였다. 무직으로 경제적 형편이 어려웠던 A씨는 상당 기간 B씨 몰래 집에 드나들며 끼니를 해결해온 것으로 조사됐다.재판부는 “피해자와 약 15년 동안 알고 지냈음에도 신뢰 관계를 저버리고 범행에 이르렀다”며 “몰래 집에 드나들며 밥과 반찬을 훔쳐 먹다가 발각된 뒤 용서를 구할 기회가 있었음에도 오히려 피해자의 지갑을 보고 강도 범행에 이르렀다”고 지적했다.이어 “피해자에게 용서받지 못한 점 등을 고려하면 죄책에 상응하는 엄중한 처벌이 불가피하다”면서도 “피의자가 범행을 인정하고 반성하는 점과 경제적으로 곤궁했던 점, 피해액이 크지 않은 점 등을 참작했다”고 설명했다.하승연 기자