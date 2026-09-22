사회 법원·검찰 [포토] ‘법정으로’ 이배용 전 국가교육위원장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/09/22/20260922800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-22 16:15 입력 2026-09-22 16:11 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 법정 향하는 이배용 전 국가교육위원장이배용 전 국가교육위원장이 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 김건희 ‘매관매직’ 2심 선고에 출석하고 있다. 이 전 국가교육위원장은 김건희 여사에게 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이 와 세한도 복제품을 전달한 혐의를 받고 있다. 2026.9.22 연합뉴스 이미지 확대 법정 향하는 이배용 전 국가교육위원장이배용 전 국가교육위원장이 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 김건희 ‘매관매직’ 2심 선고에 출석하고 있다. 이 전 국가교육위원장은 김건희 여사에게 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이 와 세한도 복제품을 전달한 혐의를 받고 있다. 2026.9.22 연합뉴스 이미지 확대 법정 향하는 이배용 전 국가교육위원장이배용 전 국가교육위원장이 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 김건희 ‘매관매직’ 2심 선고에 출석하고 있다. 이 전 국가교육위원장은 김건희 여사에게 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이 와 세한도 복제품을 전달한 혐의를 받고 있다. 2026.9.22 공동취재 이미지 확대 법정 향하는 이배용 전 국가교육위원장이배용 전 국가교육위원장이 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 김건희 ‘매관매직’ 2심 선고에 출석하고 있다. 이 전 국가교육위원장은 김건희 여사에게 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이 와 세한도 복제품을 전달한 혐의를 받고 있다. 2026.9.22 공동취재 이미지 확대 법정 향하는 이배용 전 국가교육위원장이배용 전 국가교육위원장이 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 김건희 ‘매관매직’ 2심 선고에 출석하고 있다. 이 전 국가교육위원장은 김건희 여사에게 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이 와 세한도 복제품을 전달한 혐의를 받고 있다. 2026.9.22 공동취재 이배용 전 국가교육위원장이 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 김건희 ‘매관매직’ 2심 선고에 출석하고 있다.이 전 국가교육위원장은 김건희 여사에게 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이 와 세한도 복제품을 전달한 혐의를 받고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이배용 전 국가교육위원장이 출석한 재판은? 1심 2심