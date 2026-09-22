[포토] ‘법정으로’ 이배용 전 국가교육위원장

1 / 5 이미지 확대 법정 향하는 이배용 전 국가교육위원장 이배용 전 국가교육위원장이 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 김건희 ‘매관매직’ 2심 선고에 출석하고 있다. 이 전 국가교육위원장은 김건희 여사에게 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이 와 세한도 복제품을 전달한 혐의를 받고 있다. 2026.9.22 연합뉴스

이미지 확대 법정 향하는 이배용 전 국가교육위원장 이배용 전 국가교육위원장이 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 김건희 ‘매관매직’ 2심 선고에 출석하고 있다. 이 전 국가교육위원장은 김건희 여사에게 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이 와 세한도 복제품을 전달한 혐의를 받고 있다. 2026.9.22 연합뉴스

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이배용 전 국가교육위원장이 22일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 김건희 ‘매관매직’ 2심 선고에 출석하고 있다.이 전 국가교육위원장은 김건희 여사에게 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이 와 세한도 복제품을 전달한 혐의를 받고 있다.온라인뉴스부