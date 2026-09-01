사회 법원·검찰 [포토] ‘공판 마친’ 개그맨 이진호 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/09/01/20260901800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-01 10:52 입력 2026-09-01 10:52 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 공판 마치고 나오는 개그맨 이진호상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판을 마치고 나오고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 공판 마치고 나오는 개그맨 이진호상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판을 마치고 나오고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 1심 선고공판 출석하는 개그맨 이진호상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판에 출석하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 1심 선고공판 출석하는 개그맨 이진호상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판에 출석하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 이미지 확대 1심 선고공판 출석하는 개그맨 이진호상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판에 출석하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스 상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판을 마치고 나오고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이진호가 재판에 넘겨진 혐의는 무엇인가? 상습도박·음주운전 사기·횡령