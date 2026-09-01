[포토] ‘공판 마친’ 개그맨 이진호

1 / 5 이미지 확대 공판 마치고 나오는 개그맨 이진호 상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판을 마치고 나오고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 공판 마치고 나오는 개그맨 이진호 상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판을 마치고 나오고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

이미지 확대 1심 선고공판 출석하는 개그맨 이진호 상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판에 출석하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

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이미지 확대 1심 선고공판 출석하는 개그맨 이진호상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판에 출석하고 있다. 2026.9.1 연합뉴스

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상습 도박 및 음주운전 혐의로 재판에 넘겨진 개그맨 이진호가 1일 경기도 여주시 수원지방법원 여주지원에서 열린 1심 선고공판을 마치고 나오고 있다.온라인뉴스부