[포토] 한학자 통일교 총재, 법정으로

1 / 7 이미지 확대 한학자 통일교 총재, 오늘 1심 선고 윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 공동취재

이미지 확대 한학자 통일교 총재, 오늘 1심 선고 윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 공동취재

이미지 확대 1심 선고 공판 출석하는 한학자 통일교 총재 윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스

이미지 확대 ‘정교유착’ 한학자 통일교 총재 1심 선고 윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 공동취재

이미지 확대 1심 선고 공판 출석하는 한학자 통일교 총재 윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스

이미지 확대 법정 향하는 한학자 통일교 총재 윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스

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윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.온라인뉴스부