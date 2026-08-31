사회 법원·검찰 [포토] 한학자 통일교 총재, 법정으로 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/08/31/20260831800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-31 14:25 입력 2026-08-31 14:25 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 한학자 통일교 총재, 오늘 1심 선고윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 공동취재 이미지 확대 한학자 통일교 총재, 오늘 1심 선고윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 공동취재 이미지 확대 1심 선고 공판 출석하는 한학자 통일교 총재윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스 이미지 확대 ‘정교유착’ 한학자 통일교 총재 1심 선고윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 공동취재 이미지 확대 1심 선고 공판 출석하는 한학자 통일교 총재윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스 이미지 확대 법정 향하는 한학자 통일교 총재윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스 이미지 확대 법정 향하는 한학자 통일교 총재윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다. 2026.8.31 연합뉴스 윤석열 정부와의 ‘정교유착’ 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 31일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 1심 선고 공판에 출석하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 한학자 총재가 기소된 혐의는 무엇인가? 정교유착 횡령