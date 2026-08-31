“수십년 간병, 지쳤다” 70대 아내 살해한 80대 남성…구속영장 기각

세줄 요약 수십 년 간병 끝 아내 살해 혐의

80대 남성 긴급체포 뒤 영장 기각

법원, 도주·증거인멸 우려 없다고 판단

이미지 확대 법원 자료사진

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오랜 기간 간병해 오던 아내를 살해한 80대 남성의 구속영장이 기각됐다.31일 경기 남양주남부경찰서에 따르면 의정부지법 남양주지원은 이날 살인 혐의로 구속영장이 청구된 A씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 “도주 및 증거 인멸 우려가 없다”며 구속영장을 기각했다.앞서 경찰은 사건의 중대성을 감안해 지난 30일 구속영장을 신청했다.A씨는 지난 29일 낮 12시 15분쯤 남양주시 화도읍 한 빌라에서 70대 아내 B씨를 살해한 혐의를 받는다.B씨가 숨졌다는 가족의 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨가 살해한 정황을 파악하고 긴급체포했다.A씨는 지병으로 의사소통과 거동이 불편한 B씨를 수십 년간 간병해 온 것으로 조사됐다.그는 경찰 조사에서 “오랜 기간 간병하다 지쳤다”며 혐의를 모두 시인한 것으로 전해졌다.또 범행 후 자신도 스스로 목숨을 끊으려 했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.이보희 기자