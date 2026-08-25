사회 법원·검찰 [포토] 허위종결 혐의 경찰 ‘묵묵부답’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/08/25/20260825801002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-25 15:57 입력 2026-08-25 15:51 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 구속 전 피의자 심문 마친 제주 부 모 경장장미란 씨 등 실종 사건 2건을 허위종결한 혐의를 받는 제주서부경찰서 소속 부 모 경장이 25일 제주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.8.25 뉴스1 이미지 확대 장미란 씨 사건 허위종결 혐의 경찰 ‘묵묵부답’장미란 씨 등 실종 사건 2건을 허위종결한 혐의를 받는 제주서부경찰서 소속 부 모 경장이 25일 제주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.8.25 뉴스1 이미지 확대 영장실질심사 마친 제주 ‘실종 허위종결’ 경찰관실종사건을 허위 종결한 혐의(직무유기, 공전자기록 위작 및 행사, 위계공무집행방해)를 받는 A 경장이 25일 제주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 나오고 있다. 2026.8.25 연합뉴스 장미란씨 등 실종 사건 2건을 허위종결한 혐의를 받는 제주서부경찰서 소속 부 모 경장이 25일 제주지방법원에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 이동하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 구속 전 피의자 심문을 받은 경찰관의 혐의는? 허위종결 증거인멸