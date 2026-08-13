법무부, 광복절 맞아 독립유공자 후손 23명에 국적증서 수여

세줄 요약 광복절 앞두고 독립유공자 후손 23명 국적증서 수여

윤봉길의사 기념관서 선열 희생 기리고 새 출발 축하

법무부, 2004년부터 누적 1448명 국적증서 수여

이미지 확대 정성호 법무부 장관이 13일 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 열린 ‘제81주년 광복절 기념 독립유공자 후손 대한민국 국적증서 수여식’에서 신흥무관학교 교관으로 독립군 인재를 양성한 김경천 선생의 후손에게 국적증서를 수여하고 있다. 연합뉴스

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법무부가 제81주년 광복절을 이틀 앞둔 13일 외국 국적의 독립유공자 후손들에게 한국 국적증서를 수여했다.법무부는 이날 서울 서초구 매헌 윤봉길의사 기념관에서 ‘제81주년 광복절 기념 독립유공자 후손 대한민국 국적증서 수여식’을 열고 독립유공자 15명의 후손 23명에게 대한민국 국적증서를 수여했다고 밝혔다. 국적별로 중국 12명, 러시아 5명, 카자흐스탄 3명, 우즈베키스탄 2명, 쿠바 1명 등이다.이번 행사는 선열들의 희생과 헌신을 기리고, 한국 국민으로 출발하는 후손들을 축하하기 위한 자리였다. 백범 김구 선생의 증손자인 김용만 더불어민주당 의원, 이제복 국가보훈부 보훈예우정책관, 국적취득자의 가족 등 130명이 참석했다.국적취득 명단에는 신흥무관학교 교관으로 독립군 인재를 양성하고 항일무장투쟁을 이끈 김경천 선생의 후손, 3·1운동 당시 독립선언서 교정·인쇄와 배포에 참여한 신숙 선생의 후손 등이 포함됐다. 만주·연해주에서 항일 언론·선전 활동과 독립운동자금 모집에 헌신한 전일 선생의 후손, 만주에서 대종교의 항일 포교활동과 민족운동 지원에 힘쓴 권상익 선생의 후손 등도 국적증서를 받았다.권상익 선생의 후손 권성자(41)씨는 “독립운동가 선조의 희생과 헌신을 가슴에 새기며 한국 국민이 돼 큰 영광”이라면서 “자유민주주의와 법질서를 존중하고 선조들의 나라 사랑 정신을 이어가겠다”고 말했다.법무부 출입국·외국인정책본부는 2004년부터 총 1448명에게 국적증서를 수여했다. 정성호 법무부 장관은 “독립유공자 후손에게 국적을 부여하는 건 선열들의 숭고한 뜻을 기억하고 후손들과 역사적 인연을 이어가는 뜻깊은 일”이라며 “앞으로도 독립유공자 후손을 발굴하고 국적 취득을 적극 지원하겠다”고 전했다.서진솔 기자