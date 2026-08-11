[포토] 이진우 전 수방사령관, 종합특검 출석

세줄 요약 이진우 전 사령관, 종합특검 첫 출석

수호신 TF의 계엄 준비 의혹 수사

계엄 당일 병력 투입 지시 경위 조사

1 / 6 이미지 확대 종합특검 출석하는 이진우 전 수방사령관 이진우 전 수방사령관이 11일 ‘수호신 TF’를 통한 육군수도방위사령부의 계엄 준비 의혹 관련 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.8.11 연합뉴스

이미지 확대 피의자 신분 특검 출석하는 이진우 전 수방사령관 수도방위사령부 내 대테러 조직으로 알려진 ‘수호신 TF(태스크포스)’의 12·3 비상계엄 가담 의혹을 받는 이진우 전 수도방위사령부 사령관이 11일 경기 과천 2차 종합특검에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 2026.08.08. 뉴시스

이미지 확대 2차 종합특검 출석하는 이진우 전 수방사령관 이진우 전 수도방위사령부 사령관이 11일 오전 경기 과천시 2차 종합특검팀 사무실에서 수방사 내 대테러 조직으로 알려진 ‘수호신 TF’(태스크포스)와 관련, 직권남용권리행사방해 혐의 피의자 조사를 받기 위해 이동하고 있다. 2026.8.11 뉴스1

이미지 확대 종합특검 출석하는 이진우 전 수방사령관 이진우 전 수방사령관이 11일 ‘수호신 TF’를 통한 육군수도방위사령부의 계엄 준비 의혹 관련 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.8.11 연합뉴스

이미지 확대 종합특검 출석하는 이진우 전 수방사령관 이진우 전 수방사령관이 11일 ‘수호신 TF’를 통한 육군수도방위사령부의 계엄 준비 의혹 관련 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.8.11 연합뉴스

이미지 확대 종합특검 출석하는 이진우 전 수방사령관이진우 전 수방사령관이 11일 ‘수호신 TF’를 통한 육군수도방위사령부의 계엄 준비 의혹 관련 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.8.11 연합뉴스

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3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 ‘수호신 태스크포스(TF)’ 의혹과 관련해 11일 이진우 전 육군 수도방위사령관을 소환했다.특검팀은 이날 오전 10시부터 이 전 사령관을 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 조사 중이다. 이 전 사령관이 관련 의혹으로 특검팀에서 조사를 받는 것은 처음이다.이날 오전 9시 44분께 특검팀 사무실로 출석한 이 전 사령관은 ‘계엄 준비 목적으로 수호신 TF를 기획했느냐’는 취재진 질문에 “전혀 아니다”라며 “오늘 성실히 답변하겠다”고 말했다.이 전 사령관은 2024년 2월 수방사 내부에 대테러 특수임무 담당 부대인 수호신 TF를 만든 뒤 12·3 비상계엄 당일 국회 내 병력 투입을 지시한 혐의를 받는다.특검팀은 대테러부대로 만들어진 수호신 TF가 실제로는 비상계엄을 준비하기 위한 조직이었을 가능성을 의심하고 있다.이 전 사령관은 계엄 당일 오후 9시 48분께 조성현 전 수방사 제1경비단장(대령)에게 전화해 “수호신 TF를 소집하고 단장은 사령부로 들어와라”고 지시한 것으로 파악됐다.특검팀의 수사 기한은 오는 23일 종료된다. 특검팀은 남은 2주 동안 40명 안팎을 기소할 방침인 것으로 전해졌다.온라인뉴스부