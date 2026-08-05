검수완박 후폭풍 떠안은 정성호… “합수본·선거법 수사 걱정”

법무부, 형소법 통과 후 첫 업무보고

이미지 확대 정성호(가운데) 법무부 장관이 윤호중(왼쪽) 행정안전부 장관, 최동석 인사혁신처장과 함께 5일 청와대 영빈관에서 열린 대통령 업무보고에 참석해 순서를 기다리고 있다.

뉴스1

세줄 요약 합수본 운영에 검찰 법리 조언 필요성 제기

6·3 지방선거법 사건 공소시효 만료 우려

이재명 대통령, 정성호 사퇴설 일축 메시지

2026-08-06 3면

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정성호 법무부 장관이 5일 검찰 수사권 폐지 후 검·경 합동수사본부 운영에 대해 “중대 범죄 수사는 법리적, 기술적으로 어려운 부분이 많아 수사 초기부터 검사의 법리적 판단과 법률 조언이 필요하다”며 “어떤 형태로 유지해야 할지 고민 중”이라고 밝혔다. 이재명 대통령은 형소법 개정안 후속 조치를 이끌 정성호 법무부장관에게 전날 “잘 버티세요. 잘 하시라”고 말을 건넨 것으로 확인됐다. 정 장관의 사퇴설을 일축하는 취지로 해석된다.정 장관은 이날 정부과천청사에서 열린 ‘2026년도 하반기 정부 업무보고’ 관련 사전 브리핑에서 이렇게 밝혔다. 정 장관은 “현재 경찰과 검찰이 합동으로 수사하는 합동수사본부가 9개 정도 있다”며 “기존 마약 합수본에서 정보 분석, 국제 형사사법 공조 등 검찰 역량이 활용된 만큼 검사의 합동수사 활동 근거를 정밀하게 만들 필요가 있다”고 했다. 이어 미국 마약단속국(DEA) 같은 마약청이 필요하다고 덧붙였다.12월 3일 공소시효가 만료되는 6·3 지방선거 공직선거법 위반 사건 수사와 관련해서는 “특별한 대책이 없는 상황”이라며 우려했다.법무부는 하반기 형사사법제도 개편과 관련해 검찰 본연의 업무에 충실하면서 장기 미제 사건 처리와 업무 공백 방지에 집중하겠다고 밝혔다. 검찰청 폐지와 공소청 출범을 불과 두 달 앞두고 형소법 개정에 따른 하위 법령 정비 등이 남아 있지만 관련 대책이 원론적인 수준에 머문 것이다. 정 장관은 형소법 개정에 대해 여러차례 우려의 뜻을 밝혔다.법무부는 업무보고에서 현안 중점 과제로 교정청 설립을 꼽았다. 과밀 수용 문제를 해결하려면 교정 전담 총괄 조직이 필요하다는 취지다.또 형법상 배임죄를 폐지하겠다고 밝혔다. 당정은 지난해 9월 경제형벌 합리화 1차 방안을 통해 배임죄 폐지 방침을 정했지만 아직 대체입법 초안이 마련되지 않은 상태다. 소액·다수 피해자를 구제하기 위해 증권 분야에 한정됐던 집단소송제를 전 산업으로 확대하는 방안도 추진한다.경찰청은 업무보고에서 ‘경찰 수사 쇄신’을 핵심 과제로 제시했다. 장윤기 사건 등으로 수사 공정성에 논란이 불거진 만큼 내부 통제와 신뢰 회복에 방점을 찍었다. 내부 수사 비위 및 부패를 감시하는 ‘내부비리수사대’를 신설하고, 사건 당사자가 경찰관의 배우자나 직계가족인 경우 지휘부에 즉시 보고하도록 방침을 세웠다. 이날부터 10월 2일까지 ‘개정 형소법 후속조치 태스크포스(TF)’를 운영한다.한편 이재명 대통령은 전날 열린 국무회의에서 정 장관에게 “잘 버티세요. 잘 하시라”고 말을 건넨 것으로 파악됐다. 이 대통령은 국무회의를 마치고 자리에서 일어나며 정 장관을 향해 웃으며 이같이 말했다고 한다. 사의를 표명한 정 장관의 거취 논란을 둘러싼 논란이 이어지는 상황에서 정 장관의 사퇴설을 일축하는 동시에 형사사법제도가 안착할 때까지 역할을 해달라는 메시지로 풀이된다. 이에 대해 정 장관은 브리핑에서 “대통령께서 잘 버티라고 한 건 교정 관련 부분”이라면서 “더 이상 제 거취 문제가 거론되는 건 바람직하지 않다”고 했다.서진솔·유승혁·강동용 기자