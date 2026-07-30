메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

사라졌던 장윤정 모친, 결국 구속 기소…딸 이름 내세워 사기쳤다

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
윤예림 기자
수정 2026-07-30 06:21
입력 2026-07-30 06:21
세줄 요약
  • 장윤정 모친 육모씨, 투자 사기 혐의 구속 기소
  • 딸 이름 내세워 지인에게 수천만원 받아 챙긴 혐의
  • 과거 사기 전력과 장윤정과의 절연 관계 재조명
이미지 확대
가수 장윤정. 티엔엔터테인먼트 제공
가수 장윤정. 티엔엔터테인먼트 제공


가수 장윤정씨의 어머니가 수천만원대 투자 사기 혐의로 재판에 넘겨졌다.

29일 서울 동부지검은 사기 혐의를 받는 장씨의 모친 육모씨를 구속 기소했다고 밝혔다.

육씨는 딸 장씨의 이름을 내세워 투자 명목으로 지인에게 수천만원을 받은 뒤 수익금을 돌려주지 않은 혐의를 받는다.

앞서 경찰은 피해자의 고소장을 접수한 뒤 수사에 착수했지만, 육씨의 휴대전화 사용 내역과 신용카드 이용 기록 등이 확인되지 않아 한동안 육씨 행방을 찾지 못했다.

이후 육씨의 소재를 확인해 신병을 확보했고, 21일 육씨를 구속 상태로 검찰에 넘겼다.

육씨는 2018년에도 사기 혐의로 징역형을 선고받은 전력이 있다. 장씨는 과거 육씨의 채무 문제 등으로 갈등을 겪다 절연한 상태다.

윤예림 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
육씨는 투자 명목으로 받은 수익금을 돌려줬는가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기