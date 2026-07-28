김포·의왕·진천서 6·3 지선 투표자 수 오입력…선관위 “과다 입력분 분산 조정”

세줄 요약 진천·의왕·김포 투표소 수치 오입력 확인

구시군 총투표자 수 유지, 분산 조정 처리

읍면동 입력 착오, 중앙선관위 수정 안내

이미지 확대 선거관리위원회 비위 등을 수사하는 검경 합동수사본부 관계자들이 23일 과천 중앙선거관리위원회에서 압수수색을 진행하고 있다. 연합뉴스

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선거관리위원회가 6·3 지방선거 당시 충북 진천군, 경기 의왕시·김포시 등에서 투표자 수를 오입력한 것으로 확인됐다.28일 법조계에 따르면 중앙선관위는 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회에 제출한 설명자료를 통해 기존에 공개한 구시군 단위의 총 투표자 수는 유지하면서 투표소별 수치를 분산 조정하는 방식으로 오입력을 처리했다고 설명했다.일부 읍면동 선관위에서 투표자 수를 초과 입력하는 착오가 발생했고, 중앙선관위 선거관리과 담당자가 같은 읍면동의 다른 투표소에 과다 입력분을 분산해 수정하는 방법을 안내했다는 것이다. 오입력한 곳은 충북 진천군 진천읍 제2투표소, 경기 의왕시 부곡동 제3투표소, 경기 김포시 구래동 제2투표소 등이다.김포 투표소에선 오전 8시부터 오후 1시까지 시간대별 투표자 수를 입력하는 과정에서 직전 시간대에 보고한 숫자에 누적 투표자 수를 더하는 식으로 과다 입력이 발생했다. 이에 선관위는 과다 입력분을 구래동 내 다른 8개 투표소에 분산해 오전 8시부터 오후 4시까지 투표소별 수치를 조정했다.진천군의 경우 오전 8~10시 투표자 수를 입력하는 과정에서 같은 오류가 발생했다. 이후 오전 10시에 입력한 투표자 수 510명을 오후 3시까지 동일한 수치로 입력·저장했다. 의왕시에선 오후 2시 투표자 수를 실제 수치인 832명이 아닌 1118명으로 잘못 입력해 투표 종료 시까지 같은 수치를 유지했다.선관위는 “구시군 단위 투표자 수 수정은 시도 선관위 승인이 필요하지만 읍면동에서 입력한 투표소별 숫자는 구시군 단위 보고를 위한 잠정 자료이기 때문에 구시군 선관위의 승인 없이 수정할 수 있다”고 설명했다.서진솔 기자