사회 법원·검찰 [포토] 윤석열 전 대통령 ‘중앙지법으로’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/07/27/20260727800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-27 13:17 입력 2026-07-27 13:17 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 중앙지법 향하는 윤석열 전 대통령윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건 1심 선고 공판이 열리는 27일 윤석열 전 대통령이 탑승한 것으로 추정되는 법무부 호송차량이 공판이 열리는 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 중앙지법 향하는 윤석열 전 대통령윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건 1심 선고 공판이 열리는 27일 윤석열 전 대통령이 탑승한 것으로 추정되는 법무부 호송차량이 공판이 열리는 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 이미지 확대 중앙지법 향하는 윤석열 전 대통령윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건 1심 선고 공판이 열리는 27일 윤석열 전 대통령이 탑승한 것으로 추정되는 법무부 호송차량이 공판이 열리는 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서고 있다. 2026.7.27 연합뉴스 윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건 1심 선고 공판이 열리는 27일 윤석열 전 대통령이 탑승한 것으로 추정되는 법무부 호송차량이 공판이 열리는 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 윤석열 전 대통령의 1심 선고 공판이 열린 법원은? 서울중앙지법 서울동부지법