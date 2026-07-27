[포토] 윤석열 전 대통령 ‘중앙지법으로’

1 / 3 이미지 확대 중앙지법 향하는 윤석열 전 대통령 윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건 1심 선고 공판이 열리는 27일 윤석열 전 대통령이 탑승한 것으로 추정되는 법무부 호송차량이 공판이 열리는 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서고 있다. 2026.7.27 연합뉴스

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윤석열 전 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건 1심 선고 공판이 열리는 27일 윤석열 전 대통령이 탑승한 것으로 추정되는 법무부 호송차량이 공판이 열리는 서울 서초구 서울중앙지법으로 들어서고 있다.온라인뉴스부