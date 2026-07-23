[포토] ‘특검 조사 출석’ 원희룡 전 장관

1 / 7 이미지 확대 특검 조사 출석하며 입장 밝히는 원희룡 전 장관 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다. 2026.7.23 연합뉴스

이미지 확대 원희룡 전 장관, 특검 조사 출석 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.7.23 연합뉴스

이미지 확대 원희룡 전 장관, 특검 조사 출석 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.7.23 연합뉴스

이미지 확대 지지자들과 인사 나누며 특검 출석하는 원희룡 전 장관 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하며 지지자들과 인사를 나누고 있다. 2026.7.23 연합뉴스

이미지 확대 특검 조사 출석하는 원희룡 전 장관 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.7.23 연합뉴스

이미지 확대 지지자들과 인사 나누며 특검 출석하는 원희룡 전 장관 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하며 지지자들과 인사를 나누고 있다. 2026.7.23 연합뉴스

이미지 확대 원희룡 전 장관, 특검 조사 출석원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.7.23 연합뉴스

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원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다.온라인뉴스부