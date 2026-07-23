사회 법원·검찰 [포토] ‘특검 조사 출석’ 원희룡 전 장관 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/07/23/20260723800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-23 14:11 입력 2026-07-23 14:11 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 특검 조사 출석하며 입장 밝히는 원희룡 전 장관원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 원희룡 전 장관, 특검 조사 출석원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 원희룡 전 장관, 특검 조사 출석원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 지지자들과 인사 나누며 특검 출석하는 원희룡 전 장관원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하며 지지자들과 인사를 나누고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 특검 조사 출석하는 원희룡 전 장관원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 지지자들과 인사 나누며 특검 출석하는 원희룡 전 장관원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하며 지지자들과 인사를 나누고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 이미지 확대 원희룡 전 장관, 특검 조사 출석원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다. 2026.7.23 연합뉴스 원희룡 전 국토교통부 장관이 23일 양평고속도로 사업 백지화 과정에서 적법 절차를 지키지 않았다는 의혹 등 조사를 위해 경기도 과천시 2차 종합특검 사무실로 출석하며 취재진에 입장을 밝히고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 원희룡이 특검에 출석한 주요 조사 대상은? 양평고속도로 GTX-A