“용지 부족에 투표 포기 48명”… 선관위 수치보다 더 많았다

합수본, 강남·송파 등 투표록 점검

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세줄 요약 투표용지 부족으로 투표 포기 48명 확인

선관위 발표보다 많은 피해 규모 드러남

광진 선관위 사무국장 피의자 조사 착수

2026-07-23 10면

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 투표를 포기한 유권자 수가 검경 합동수사본부 수사 결과 48명으로 확인됐다. 중앙선거관리위원회가 국회에 밝힌 30명대보다 많은 수치다. 합수본은 출범 후 처음으로 광진구 선관위 사무국장을 피의자 신분으로 불러 조사했다.22일 법조계에 따르면 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 검경 합수본이 압수수색으로 확보한 투표록을 점검한 결과 투표 포기자는 48명에 달하는 것으로 파악됐다. 구체적으로는 ▲송파구 잠실2동 제7투표소 17명 ▲잠실7동 제2투표소 15명 ▲문정2동 제1투표소 7명 ▲잠실2동 제2투표소 5명 ▲강남구 개포2동 제2투표소 3명 ▲서초구 잠원동 제7투표소 1명 등이다.투표용지 부족 사태 시위가 벌어진 잠실7동 제2투표소에서는 대기표를 받고도 오후 8시 35분까지 돌아오지 않은 인원이 17명으로 투표록에 기재됐고, 이 가운데 2명만 이후 투표를 마쳤다.이는 선관위가 청문회에서 밝힌 규모를 웃도는 수치다. 강동완 중앙선관위 사무총장 직무대리는 지난 14일 국회 국정조사특위 1차 청문회에서 ‘투표용지를 받지 못해 투표를 못 한 사람이 39명 아니냐’는 질의에 “정확하지 않은데, 투표록상으로 33명으로 보고 있고 투표록 외 10~20명 정도는 명확하지 않다”고 답했다. 이와 관련해 선관위 진상규명위원회는 앞서 잠실7동 제2투표소에서 대기표를 받고도 끝내 투표하지 못한 유권자 12명의 참정권이 침해됐다고 인정한 바 있다.합수본은 이날 광진구 선관위 사무국장을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 지난달 9일 합수본이 출범한 지 43일 만에 이뤄진 첫 피의자 조사다. 또 송파구 선관위 관계자와 투표용지 보관함 폐기업체 대표도 참고인 신분으로 불러 조사했다.한편 노태악 전 중앙선거관리위원장의 배우자 동반 해외 출장을 둘러싼 ‘외유성 출장’ 논란 관련 선관위의 ‘예우 차원’ 해명과 어긋나는 정황도 드러났다. 합수본은 노 전 위원장의 해외 출장과 관련해 상대국이 노 전 위원장의 배우자는 공식 초청을 하지 않았다는 사실을 외교부를 통해 확인했다.노 전 위원장은 재임 중 세 차례 해외 출장에 모두 배우자를 동반했고, 선관위는 “헌법기관장으로서 지위와 역할에 상응하는 예우를 고려해 배우자 예산을 편성했다”고 해명했다.현행 공무원 여비 규정은 공무원이 아닌 사람의 여비를 ‘공무 수행을 위해 동행하는 경우’에만 지원하도록 제한한다. 배우자가 공식 초청을 받지 않았다면 ‘공무 수행’이라는 명목 자체가 성립하기 어렵다는 지적도 나온다.김주환 기자