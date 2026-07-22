[속보] 법원 “오세훈, 명태균에 여론조사 의뢰하고 후원자가 비용 대납”

세줄 요약 오세훈-명태균 여론조사 의뢰 가능성 인정

후원자 1000만원 대납, 조사비로 판단

10건 중 5건 비용대납, 정치자금 해당

이미지 확대 오세훈 서울시장이 17일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 ‘명태균 여론조사 의혹’ 사건 1심 결심공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2026.6.17 연합뉴스

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