[속보] 홈플러스 살아나나…서울회생법원, 홈플러스 회생절차 폐지결정 취소

세줄 요약 회생절차 폐지 결정 취소, 회생 재개 가능성

가결기간 연장, 자금 확보 방안 마련

DIP 대출 의결 뒤 즉시항고 제출

이미지 확대 홈플러스가 유지 비용 부족으로 대형마트 영업을 임시 중단한 13일 서울 시내에 한 점포 앞에 임시 휴업 안내문이 걸려있다. 2026.7.13 도준석 전문기자

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법원이 홈플러스의 회생절차 폐지 결정을 취소하며 회생의 불씨가 켜졌다.서울회생법원 회생4부(재판장 정준영)는 21일 홈플러스에 대한 회생절차 폐지 결정을 취소했다고 밝혔다.또 홈플러스의 회생계획안 가결기간도 연장했다고 덧붙였다.원이 홈플러스의 회생절차 폐지 결정을 취소했다.앞서 법원은 지난 3일 홈플러스가 회생 절차에 필요한 최소 운영자금 2000억원을 마련하지 못했다며 폐지 결정을 내렸다.이후 메리츠금융그룹이 긴급운영자금(DIP) 대출을 의결하면서 홈플러스는 자금 확보 방안을 마련해 20일 폐지 결정에 불복하는 즉시항고장을 제출했다.김소라 기자