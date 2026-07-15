[포토] ‘특검 2차 출석’ 조성현 전 수방사 1경비단장

김수현, 1년 4개월만 카메라 앞에 섰다…‘환한 미소’ 근황

서동주 “하이닉스 ○○○층에 물렸다…주가 확인할 때마다 비명”

시아버지 볼에 뽀뽀하고 용돈 받으면 트월킹 추는 며느리

알고 보니 ‘골초’였던 여배우…“촬영장에서 나가 피워”

26층서 치킨 시켰는데 엘베 고장…배달기사 선택은? “최선의 결말” 훈훈

장원영, 놀이공원서 또 태도 논란…“이 포즈 불편?”

김현이 기자 주주환원에 진심인 방경만… KT＆G 주가도 날았다

김가현 기자 워킹맘은 눈치, 돌봄 대기 수개월… “돈보다 인프라 지원을”

서진솔 기자 “변시 준비도 벅차”… AI 진격에도 제대로 된 커리큘럼 없는 로스쿨

유용하 과학전문기자·장진복 기자 “100번 실패해도 101번째 성공하도록… K과학에 과감 투자를”

김예슬·황비웅 기자 관리급여 도입·5세대 실손… 비급여 진료 ‘수술대’ 오른다

실손, 다시 다수를 위한 제도로

김예슬·황인주·이승연 기자 “영국은 취약층에 투자 자문 바우처… ‘모두의 성장’ 기회 넓혀야”

김희리·김주환·서진솔 기자 “보완수사권, 검찰 ‘권한’ 아닌 ‘의무’… 없애기보다 정교한 통제를”

보완수사 리포트-진술 너머의 진실을 찾아서

가정용 로봇, 특이점이 온다

민주주의 망치는 선관위

박재홍 기자 수탈의 역사, 사육신 충심, 컵밥의 애환 품은 노량진 큰길

소녀에게, 메시지가 도착했습니다

황비웅·이승연 기자 모험자본 덕에 첫 흑자… “생산적 금융이 기업도 사회도 살려”

도쿄 명희진 특파원 100년 넘은 교도소에서 하룻밤 140만원…호텔로 변신한 日나라감옥

김주환 기자 ‘장윤기 사건’에 보완수사권 논쟁 재점화…“준비 안 돼” 우려 더 커졌다

워싱턴 임주형 특파원 ‘메인주 맘다니’ 美민주 후보의 추락…중간선거에 나비효과 불러올까

송현주 기자 한강뷰 예술가 작업실에서 놀래?…11·18일 ‘사각사각 아트플레이스’로 와!

글·사진 박성국 문화체육부 기자 1570m 고지 달리자 숨이 턱 막혀… 러너 생명줄 ‘보투막’도 곤두박질

글·사진 박상준 여행작가 곡선의 섬에서 직선의 삶을 보다

유용하 과학전문기자 “암컷인 줄 알았는데”…더위에 취한 수컷 곤충의 짝짓기 대혼란

손지연 기자 가족이 경찰이면 수사는 어떻게…장윤기 사건이 드러낸 사각지대

한지은 기자 47세 ‘늦둥이 아빠’의 정치…공감으로 정책 만드는 김영호

정연호 기자 “죽어가는 표정에서 희열을 느꼈다”… 평범한 회사원의 탈을 쓴 연쇄살인마

듣는 그날의 사건현장

박효준·한지은 기자 인구감소지역에 주택 구입하면 ‘취득세 100% 감면’ 법 나왔다

신융아 기자 “앞으로 5년 골든타임… 시스템반도체로 다변화해야”

민나리 기자 고3이 만든 ‘신발 덕후’ 커뮤니티가 무신사 출발점…25년 만에 K패션 판 바꿨다

김경두 기자 “찬바람 불면 늦어요”…‘13월의 월급’ 늘리는 연말정산 중간 점검

국세청이 알려주지 않는 ‘세테크’

유용하 과학전문기자 우리 은하 중심에 달달한 설탕 있다

도쿄 명희진 특파원 대북 억제 위해 ACSA 원하는 일본… 협력 물꼬부터 터야

오경진 문화체육부 기자·문학평론가 때론, 꺾이는 마음이 세상을 바꿀지니

오경진의 폐허에서 무한으로

[세종로의 아침] 스페인 대정전의 교훈 / 장진복 산업부 기자(차장급)

[열린세상] 민선 9기, 정치 말고 행정을 / 양중진 법무법인 솔 대표변호사·전 수원지검 1차장

[정지욱의 창가에서 바라 본 영화] 너희가 재일동포 청소년들을 아느냐 / 정지욱 영화평론가

[길섶에서] 긴 비 그리운 날에 / 황수정 논설실장

[이순녀 칼럼] 교육교부금 자동 배분 구조, 이제는 바꿀 때다 / 이순녀 수석논설위원

조성현 전 단장이 조사받는 혐의는 무엇인가?

기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!

조성현 전 육군 수도방위사령부 제1경비단장이 15일 내란 중요임무 종사 혐의 피의자 조사를 위해 경기 과천 2차 종합특검으로 출석하고 있다.온라인뉴스부

원본 이미지입니다.

손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.