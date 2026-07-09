사회 법원·검찰 [속보] 대법 “공수처의 ‘尹 내란죄’ 수사 개시는 적법” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/07/09/20260709500161 URL 복사 댓글 0 윤예림 기자 수정 2026-07-09 14:17 입력 2026-07-09 14:10 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 윤석열 전 대통령이 지난해 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스 대법 “공수처 윤석열 수사 개시 적법” 대법 “공수처의 윤석열 내란죄 수사권 인정”대법 “윤석열 대통령 관저 수색영장 집행 적법”윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 대법원은 공수처의 윤석열 대통령 수사 개시가 적법하다고 판단했는가? 적법 위법