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[속보] 대법 “공수처의 ‘尹 내란죄’ 수사 개시는 적법”

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윤예림 기자
수정 2026-07-09 14:17
입력 2026-07-09 14:10
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윤석열 전 대통령이 지난해 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스
윤석열 전 대통령이 지난해 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의 사건 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스


대법 “공수처 윤석열 수사 개시 적법”

대법 “공수처의 윤석열 내란죄 수사권 인정”

대법 “윤석열 대통령 관저 수색영장 집행 적법”

윤예림 기자
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