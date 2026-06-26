쟁점은 ‘5배 급등’ SK 주식…최태원-노소영 재산분할 파기환송심, 7월 24일 선고

15일 2차 조정기일서 합의 불발
재산분할 기준 시점 공방도 첨예
법원 판단에 따라 분할액 5배 차이 날 수도
최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심이 다음달 24일 결론을 맺는다. 2017년 최 회장의 이혼 조정 신청 이후 9년 만이다. SK 주식의 분할 대상 인정 여부가 쟁점인데 최근 급등한 주가가 가액 산정에 영향을 미칠 가능성도 있다.
서울고법 가사1부(부장 이상주)는 26일 오전 최 회장과 노 관장의 재산분할 파기환송심 변론기일을 열고 다음달 24일 오후 2시를 선고기일로 지정했다. 지난 15일 2차 조정기일에서 합의점을 찾지 못한 양측은 다시 정식 변론 절차를 밟았다. 최 회장과 노 관장은 나란히 출석해 SK 주식의 분할 대상 여부 등 쟁점에 관한 입장을 직접 진술한 것으로 전해졌다.
쟁점은 최 회장이 보유한 SK 주식이다. 최 회장 측은 SK 주식이 상속·증여로 형성된 특유 재산이라 분할 대상이 아니라고 주장했고, 노 관장 측은 가사노동을 맡아 경영을 뒷받침한 만큼 공동재산이라고 반박했다.
재산분할 기준 시점을 둘러싼 논쟁도 첨예하다. 대법원 판례에 따르면 분할 대상 재산은 이혼소송의 사실심 변론종결일이 기준이다. 이 사건을 보면 항소심 변론 종결일인 2024년 4월 16일에 16만원이었던 SK 주가는 최근 80만원 이상으로 급등했다. 법원이 정한 시점에 따라 분할액이 5배 이상 차이가 날 수 있는 것이다.
1심은 최 회장 측의 주장을 받아들여 노 관장에게 위자료 1억원과 665억원의 재산을 지급하라고 판결했다. 반면 항소심은 노 관장 부친인 노태우 전 대통령의 비자금 300억원이 SK그룹 성장에 기여했다며 주식을 분할 대상이라고 판단했다. 이에 따라 최 회장의 지급 위자료는 20억원, 재산분할액은 1조 3808억원으로 늘었다.
하지만 대법원은 지난해 10월 노 전 대통령의 비자금은 불법 자금으로 보고 원심을 파기환송했다. 다만 최 회장이 SK 주식을 처분한 것에 대해 “혼인 관계 파탄 이전에 이뤄졌고, 부부 공동재산의 유지 또는 가치 증가를 위한 것으로 볼 여지가 있다”고 판단했다.
서진솔 기자
세줄 요약
- 파기환송심 선고일 7월 24일 지정
- SK 주식 분할 대상 여부 핵심 쟁점
- 주가 급등으로 분할액 변동 가능성
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