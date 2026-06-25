“사법 시스템 논의할 기회 닫혀   수사 공백 막을 대안 안 보인다”

‘보완수사권 폐지’ 법조계 반응

세줄 요약 정부, 보완수사권 폐지 기본 입장 확정

별도 정부안 미제출로 논의 장기 표류 우려

검찰·학계, 수사 공백과 부실 수사 지적

2026-06-26 3면

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오는 10월 출범하는 중대범죄수사청(중수청)과 공소청의 구체적인 기준이 될 형사소송법 개정안과 관련해 25일 ‘보완수사권 폐지가 기본 입장’이라는 정부 발표가 나오면서 법조계 안팎에서 후폭풍이 커지고 있다. 법조계는 정부안을 토대로 국회와 세부 논의를 진행할 계획이었으나, 정부가 별도의 정부안을 내놓지 않기로 하면서 구체적인 형사 사법 시스템에 대한 논의의 기회조차 닫히는 것 아니냐는 우려가 제기된다.이날 정부가 보완수사권 폐지를 기본 입장으로 최종 정리하고 별도의 정부안을 국회에 제출하지 않기로 하면서 검찰 내부는 체념을 넘어 냉소적인 분위기다. 그간 정부는 총리실 산하에 검찰개혁추진단을 설치해 검찰청 해체 후 존치되는 공소청에 보완수사권을 폐지하는 안과 별도 행정 조사 권한(보완조사권)만 부여하는 안, 제한적인 보완수사권을 존치하는 안 등을 두루 검토해왔다. 이밖에도 사법경찰의 전건송치, 특별사법경찰과 지도 및 감독 방안 등도 검토 대상이었다. 추진단은 이같은 정부의 입장을 총정리해 조만간 국회에 정부안을 제시할 계획이었다.한 현직 차장검사는 “수개월 동안 추진단과 자문위원들이 논의하고 토론한 내용을 그냥 ‘없던 일’로 만든 것”이라며 “누구도 쉽게 납득하기는 어려워 보인다”고 말했다. 또 다른 부장검사는 “보완수사권이 국민들을 위한 사법 체계가 아닌 정쟁의 수단으로 악용되고 있는 것”이라고 말했다. 실제 현장에서 수사 공백을 막기 위한 구체적인 운용 방안에 대한 고민은 나오지 않고 있다는 지적이다.학계에서도 우려의 목소리가 나왔다. 이날 법무부 법무연수원과 형사·법무정책연구원이 개최한 형사사법포럼에 발제자로 나선 이창현 한국외대 법학전문대학원 교수는 “‘수사와 기소 분리 원칙’을 앞세워 검사의 권한 없애기에만 골몰해 우리나라 형사사법시스템이 망가지고 있어서 걱정”이라며 “형사소송법 시행을 불과 3개월여 앞두고 있는 상황에서 아직도 국민들에게 전혀 공개가 되지 않고 있는 현실은 너무나 비정상”이라고 지적했다.장준호 춘천지검 강릉지청장은 “현재 제정 공소청법과 중수청법을 시행할 경우 수사 지연과 부실 수사 문제 등 우려가 있다는 점은 이미 법안 통과 이전부터 여러 차례 지적돼 왔는데, 이 같은 우려가 해소될 만한 방안이 마련되지 않았다”며 “실질적으로 중요한 것은 ‘보완수사권’이라는 이름이 아니라 증거 수집 권한에 대한 실효적이고 명확한 규정”이라고 강조했다.하종민·서진솔 기자