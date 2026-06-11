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[포토] 홍장원 전 국정원 1차장, 2차 피의자 조사 출석

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수정 2026-06-11 14:10
입력 2026-06-11 14:10
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홍장원 전 국가정보원 1차장이 11일 12·3 비상계엄 선포 직후 미국 등 주요 우방국에 계엄의 정당성을 옹호하는 메시지를 전달하도록 지시했다는 의혹과 관련해 2차 피의자 조사를 받기 위해 경기 과천 2차 종합특검 사무실로 출석하고 있다.

온라인뉴스부
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