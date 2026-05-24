2차 특검 연장전… 양평·봐주기 수사 돌파구 찾나

‘관저 의혹’ 김대기 등 구속 성과

기소는 0건… 윗선 규명 시험대

2026-05-25 10면

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3대 특검(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 기본 수사 기간 90일을 마치고 추가 수사(30일)에 돌입했다. 대통령 관저 예산 불법 전용 의혹 관련 김대기 전 대통령 비서실장, 윤재순 전 총무비서관의 신병을 확보하면서 향후 수사에 대한 기대감을 키웠지만 양평 고속도로 의혹 등 지지부진한 수사는 해결해야 할 과제로 꼽힌다.24일 법조계에 따르면 부동식 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 지난 22일 밤 증거 인멸 염려가 있다며 직권남용 등 혐의로 김 전 실장, 윤 전 비서관에 대한 구속영장을 발부했다. 김오진 전 국토교통부 1차관에 대해선 “도망 및 증거 인멸 염려가 없다”며 기각했다. 김 전 실장 등은 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하는 과정에서 관저 업무와 무관한 행정안전부의 예산 약 28억원을 불법 전용했다는 혐의를 받는다.대통령 관저 예산 불법 전용 의혹과 관련해 핵심 피의자 신병을 확보한 만큼 향후 윗선으로 지목된 김건희 여사 수사에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 특검팀은 공사 관련 사항이 김 여사에게 보고되고, 김 여사 지시로 추가 시설이 설치된 정황을 포착하고 이에 대한 수사를 확대할 방침이다.출범 이후 총 89건의 사건을 접수해 수사를 진행해 224명의 피의자를 입건했지만 기소는 0건이고, 최종 처분을 내린 사건은 불기소 2건이다. 양평고속도로 의혹은 압수수색과 더불어 백원국 전 국토부 차관과 인수위원회에 파견을 나갔던 국토부 과장을 조사했지만, 윗선으로 확대되지 않고 있다.검찰 봐주기 수사 논란도 대검찰청과 서울중앙지검에 대해 수차례 압수수색을 벌이고 당시 수사를 담당한 부장검사에 대한 조사에만 그친 상황이다.하종민·서진솔 기자