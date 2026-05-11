대검 감찰위, ‘연어 술파티 의혹’ 박상용 징계 심의

징계 청구·수위 17일까지 최종 결정

이미지 확대 박상용 인천지검 부부장검사가 11일 서울 서초구 대검찰청 민원실로 들어서고 있다. ﻿

연합뉴스

세줄 요약 대검 감찰위, 박상용 검사 징계 심의 착수

연어 술파티 진술 회유 의혹 둘러싼 공방

징계 청구 여부·수위, 시효 전 결론 전망

2026-05-12 10면

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쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 ‘연어 술파티’ 진술 회유 의혹을 받는 박상용 인천지검 부부장검사에 대한 징계 심의가 11일 시작됐다.대검찰청은 이날 오후 감찰위원회를 열고 박 검사에 대한 징계 청구 여부와 수위를 심의했다. 출석 통보를 받지 못한 박 검사는 대검 민원실을 찾아 “그간 (대검과 법무부로부터) 감찰 혐의나 직무 정지 사유에 대해 통보받지 못해 입장을 밝힐 기회도 없었다”며 “신문고를 두드리는 심정으로 소명 기회를 갖고 싶다”고 했다.박 검사는이날 오후 5시쯤 감찰위원들의 요청으로 감찰위에 출석했다. 박 검사는 “증거 능력이 없는 거짓말탐지기를 갖고 징계한다는 자체가 검찰 역사상 한 번도 없었던 일”이라며 “징계 처분이 최종적으로 내려졌을 때, 받아들일 수 없는 내용이라면 취소소송을 제기할 것”이라고 밝혔다.‘연어 술파티’ 의혹은 박 검사 등 당시 수사팀이 2023년 5월 17일 수원지검에서 이화영 전 경기도 평화부지사와 김성태 전 쌍방울 회장 등을 조사하는 과정에서 연어회와 술을 제공하며 이재명 대통령에게 불리한 취지의 진술을 유도했다는 내용이다.8개월간 의혹을 조사한 서울고검 인권침해점검 태스크포스(TF)는 술 파티가 있었다는 결과를 대검에 보고했다. TF는 이 전 부지사의 진술과 박상웅 전 쌍방울 이사가 법인카드로 소주를 구입한 기록 등을 근거로 삼은 것으로 알려졌다.수사 당시 지휘부였던 홍승욱 전 수원지검장은 이날 오전 입장문을 내고 “검찰이 처음부터 특정인을 표적으로 삼아 수사를 기획했다는 주장은 객관적 사실관계와 다르다”며 “대검 감찰위가 정치적 외풍에 흔들리지 않고, 공정하고 신중한 판단을 내려주시기를 다시 한번 간곡히 호소한다”고 밝혔다.구자현 검찰총장 직무대행은 감찰위의 심의 결과와 권고를 최종 검토해 징계 시효(17일) 전까지 박 검사에 대한 징계 청구 여부를 결정해야 한다. 징계가 청구되면 법무부 산하 검사징계위원회에서 견책·감봉·정직·면직·해임 등 5단계 수위를 최종 결정하게 된다.김주환 기자