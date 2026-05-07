‘기소유예 취소’ 넘기려는 헌재… 대법 “혼란 초래” 반대

검찰청법 개정안 놓고 갈등

세줄 요약 기소유예 취소 절차의 법원 이관 개정안 논란

대법원, 형사사법 경계 훼손과 혼란 우려

헌재, 방어권·재판청구권 보장 필요 주장

2026-05-08 8면

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헌법재판소가 맡고 있는 기소유예 처분 취소 업무를 법원에 넘기는 내용의 검찰청법 개정안을 놓고 헌재는 찬성, 대법원은 반대 의견을 내놨다. 재판소원을 둘러싸고 이견을 드러내며 기싸움을 벌였던 두 기관 간 갈등이 개정안을 계기로 재점화하는 모습이다.7일 국회 법제사법위원회 소속 나경원 국민의힘 의원실에 따르면 대법원 법원행정처는 김용민 더불어민주당 의원이 대표 발의한 검찰청법 개정안에 대해 ‘신중 검토’ 의견을 전날 국회에 제출했다. 기소유예 처분은 범죄 혐의는 인정되나 여러 사정을 고려해 재판에 넘기지 않는 검찰의 처분이다. 전과기록은 남지 않지만 범죄 사실은 인정된 셈이어서, 무죄를 주장하는 피의자는 헌법소원을 통해 해당 처분이 정당한지 따져볼 수 있다.김 의원이 지난 2월 발의한 개정안에는 헌법소원 대상인 기소유예 처분 불복 절차를 행정소송으로 옮기는 내용이 담겼다. 현재 검사의 기소유예 처분에 불복하는 피의자는 고등검찰청 또는 검찰총장에 항고한 뒤, 기각되면 90일 이내에 헌재에 처분을 취소하는 헌법소원을 제기해 다시 판단을 받을 수 있다.법원행정처는 의견서에서 “기소유예 등 검사의 불기소 처분은 형사사법상 처분으로 일반적인 행정처분과는 다르다”며 “형사사법과 행정소송 체계의 경계가 허물어져 심대한 혼란이 초래될 위험이 있다”고 우려했다. 아울러 피해자에 대한 고통 유발, 검사가 범죄 혐의를 인정한 피의자에 대한 과잉 보호, 법원의 심판 부담 가중 및 사법 자원의 낭비 등도 반대 이유로 들었다.반면 헌재는 피의자의 방어권과 재판청구권을 보장하는 차원에서 개정안에 찬성 의견을 냈다. 헌재는 “현행법상 피의자가 기소유예에 불복하여 혐의를 벗을 수 있는 방법은 헌법소원심판을 청구하는 길밖에 없다”면서 “통상의 처분에 대해 법원에서 3심급의 재판을 받을 권리가 보장되는 것과 비교할 때 국민의 재판청구권을 과도하게 제약하고 헌재의 심판 업무 적체를 유발한다”고 밝혔다.헌재가 재판소원 도입으로 업무 부담이 커지자 사전심사에서 약 70% 각하되는 기소유예 취소 사건을 법원으로 떠넘기려 한다는 지적도 나온다.고혜지 기자