특검 “방첩사, 2024년 상반기 계엄 준비 정황”

관련자 조사로 구체적 시점 특정

도이치 무마 의혹 검사 소환 통보

온라인에 조서 올린 수사관 징계

이미지 확대 4일 경기도 과천 2차 종합특검 브리핑룸에서 김지미 특검보가 브리핑을 하고 있다. 2026.5.4

연합뉴스

세줄 요약 방첩사, 2024년 상반기 계엄 준비 정황 포착

내란특검과 다른 시점 특정, 조사·압수수색 확대

양평·관저·도이치 의혹도 병행 수사

2026-05-05 10면

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2차 종합특검팀(특별검사 권창영)이 국군방첩사령부가 2024년 상반기부터 비상계엄을 준비한 구체적인 정황을 포착했다고 밝혔다. 내란특검(특검 조은석)이 준비 시점을 2023년 10월 이전으로 본 것과 달리, 실제 군이 구체적인 이행 준비에 나선 시점을 새롭게 특정한 것이다.특검은 4일 브리핑에서 방첩사 관계자 조사를 통해 이러한 정황을 파악했다고 밝혔다. 김지미 특검보는 “김동혁 전 국방부 검찰단장 등 내란 관련해 압수수색 영장 5건을 집행했다”며 “별도 방첩사 관계자 조사를 통해 2024년 상반기부터 계엄을 준비한 정황을 확인했다”고 밝혔다.앞서 내란 특검은 노상원 전 정보사령관 수첩을 토대로 ‘2023년 10월 이전’부터 계엄을 모의한 것으로 판단했지만, 법원은 노상원 수첩의 증거 능력을 배척하면서 “2024년 12월 1일쯤에 그런 결심이 외부로 표출된 것으로 보인다”고 판단했다.특검은 내란 방조 혐의를 받는 김관영 전북지사를 소환 조사하는 등 총 43명을 조사했으며, 확보된 진술과 자료를 검토해 최종 처분을 내릴 방침이다.주요 의혹에 대한 수사도 전방위로 확대되고 있다. 특검은 양평고속도로 의혹과 관련해 국토교통부 관계자 2명을 참고인 조사하고, 대통령기록관에 대한 압수수색도 진행 중이라고 밝혔다. 관저 이전 의혹과 관련해서는 코바나컨텐츠 관계자에 대한 압수수색과 함께 공사 업체 관계자 등 4명을 참고인 조사했다. 도이치모터스 주가조작 수사 무마 의혹과 관련해서는 김건희 여사를 ‘황제 조사’한 정황을 확인하기 위해 당시 수사팀 검사 4명에게 출석요구서를 발송했다고 전했다.특검이 수사를 시작한 지 두달이 넘었는데 실질적인 신병 확보나 기소가 이뤄지지 않고 있는 점은 한계로 지적된다. 특검법에 명시된 기본 수사 기간 90일 중 70일이 경과했으나, 현재까지 피의자의 신병을 확보하거나 기소한 사례는 없다.특검 내부의 기강 해이 논란까지 불거지고 있다. 특검은 자신의 소셜미디어(SNS)에 수사 소회와 진술조서 사진 등을 게시한 변호사 출신 특별수사관에 대해 감봉 1개월의 징계를 결정했다고 밝혔다.김주환 기자