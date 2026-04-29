독립 외부 위원회서 ‘檢 인권 침해’ 조사한다

법무부, 검찰인권존중미래위 설치

정성호 장관 “권한남용 진상 확인”

세줄 요약 검찰 수사·기소 인권침해 의혹 외부 점검

독립 위원회 설치, 조사대상 사건 선정

재발방지 후속조치 장관 권고 예정

2026-04-30 10면

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법무부가 검찰 수사 과정에서 인권침해 사례를 독립적으로 점검하기 위해 검찰인권존중미래위원회(가칭)를 설치한다. 정성호 법무부 장관은 29일 검찰 수사·기소 과정에서 권한남용이 있었다고 의심받는 사건과 관련해 독립적인 외부위원회를 설치해 진상을 확인하도록 지시했다.법무부는 “검찰 수사 및 기소 과정에서 인권침해 또는 권한남용에 대한 국민적 의혹이 제기되고 있는 사건들과 관련해 진상을 확인하고 장관에게 관련 후속조치를 권고할 수 있다”고 설명했다.검찰은 지난해 9월부터 서울고검에 인권침해점검TF를 설치하고 연어회 술파티 의혹 등 검찰의 인권침해 및 권한남용 의혹이 제기된 사안의 진상조사를 진행했다. 국회는 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회’를 구성해 국정조사를 진행했다.법무부는 “(서울고검 TF가) 의혹을 해소하기에 미흡했고, 이후 진행된 국정조사에서 새롭게 드러난 사실들과 관련해 추가적인 의혹이 제기되면서 여전히 많은 국민들이 당시 수사 과정의 적법성과 적절성에 깊은 의구심을 가지고 있다”고 밝혔다.정 장관은 다양한 학식과 경험, 전문성을 갖춘 외부 인물들로 별도 위원회를 구성한다는 계획이다. 검찰인권위원회는 ▲검찰 수사 및 기소 과정에 대해 국민적 의혹이 제기된 조사대상 사건 선정 ▲검찰 업무수행 과정에서 제기된 관련 의혹을 독립적으로 점검할 수 있도록 대상 사건 조사기구의 구성 방안 마련 ▲조사 결과를 보고받아 인권침해 또는 권한남용 등이 확인되는 경우 재발방지를 위한 후속조치 등을 장관에게 권고 하는 등의 역할을 할 예정이다.법무부는 ﻿“과거 검찰의 잘못된 수사관행과 오류를 체계적으로 점검하고 바로잡아 검찰이 형사사법 중추기관으로 국민의 신뢰를 회복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.하종민 기자