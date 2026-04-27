종합특검, ‘해경 계엄 가담 의혹’ 여인형 참고인 조사…30일엔 김관영 피의자 조사

여인형 구치소 찾아 안성식 내란 관여 의혹 확인

24일부터 대검 내부망 서버 압수수색도

세줄 요약 해경 계엄 가담 의혹, 여인형 참고인 조사

전북도청 폐쇄 의혹, 김관영 30일 피의자 조사

검찰 즉시항고 포기·검사 파견 의혹도 수사

이미지 확대 여인형 전 국군방첩사령관이 지난해 10월 24일 서울중앙지법에서 열린 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리, 직권남용 권리행사방해 혐의 사건 속행 공판에 증인으로 출석해 있다. 서울중앙지법 제공

이미지 확대 김관영 전북지사. 연합뉴스

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해양경찰청의 12·3 비상계엄 가담 의혹을 조사하는 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 구속된 여인형 전 국군방첩사령관을 방문 조사했다. 내란 당시 전북도청을 폐쇄한 의혹과 관련해선 김관영 전북지사를 조사할 예정이다.김지미 특검보는 27일 경기 과천시 사무실에서 정례브리핑을 열고 “안성식 전 해경 기획조정관의 내란 관여 의혹과 관련해 서울구치소에서 여 전 사령관을 참고인으로 조사했다”고 밝혔다. 종합특검은 여 전 사령관에게 안 전 조정관과 해경의 비상계엄 가담 관련 내용을 논의했는지 조사한 것으로 알려졌다.윤석열 전 대통령과 충암고 동문인 안 전 조정관은 2023년 방첩사령부 내부 규정에 계엄 선포 후 합수부가 구성되면 해경 인력을 자동 파견한다는 내용이 추가되도록 관여한 의혹 등을 받는다. 종합특검은 이달 안 전 조정관의 관사 등을 압수수색했다.또 종합특검은 지난 24일부터 광주 서구에 있는 대검찰청 내부망 ‘이프로스’ 서버를 압수수색 중이다. 압수수색 대상에는 검찰의 업무용 메신저와 게시판 등이 포함됐다. 종합특검은 강제수사를 통해 지난해 3월 검찰이 윤 전 대통령의 구속 취소 결정에 대해 즉시항고 포기를 결정한 경위를 확인한다는 방침이다. 또 심우정 전 검찰총장이 박성재 전 법무부 장관 지시로 계엄 당시 합동수사본부에 검사 파견을 검토한 의혹도 조사하는 것으로 전해졌다.종합특검에 따르면 지난 22일 사무실에서 조사받은 노상원 전 국군정보사령관은 범죄단체조직 혐의 등에 대해 진술을 거부해 추가 조사가 진행될 예정이다. 또 비상계엄 선포 직후 윤석열 정부 대통령실이 미국에 ‘계엄 정당화 메시지’를 전달하려 했다는 의혹 관련 국가안보실 산하 위기관리센터장이 참고인 신분으로 조사받고 있다.종합특검은 오는 30일 김 지사를 내란 동조 혐의 피의자 신분으로 불러 조사할 계획이다. 앞서 조국혁신당 전북도당은 내란 당시 도청과 도내 시군 청사 출입을 통제, 폐쇄한 김 지사와 기초자치단체장 8명을 특검에 고발했다.서진솔 기자