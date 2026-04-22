사회 법원·검찰 [포토] 오세훈 시장, 명태균 여론조사 의혹 공판 출석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/04/22/20260422500066 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-22 10:22 입력 2026-04-22 10:22 1/ 5 이미지 확대 오세훈 서울시장이 22일 서울중앙지법에서 열린 명태균 여론조사 대납 의혹 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 오세훈 서울시장이 22일 서울중앙지법에서 열린 명태균 여론조사 대납 의혹 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 오세훈 서울시장이 22일 서울중앙지법에서 열린 명태균 여론조사 대납 의혹 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 오세훈 서울시장이 22일 서울중앙지법에서 열린 명태균 여론조사 대납 의혹 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 이미지 확대 오세훈 서울시장이 22일 서울중앙지법에서 열린 명태균 여론조사 대납 의혹 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 2026.4.22 연합뉴스 김동욱 서울시의원, 국기원 명예 3단 단증 수여 서울시의회 바로가기 오세훈 서울시장이 22일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 ‘명태균 여론조사 의혹’ 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 오세훈 서울시장이 출석한 법원은 어디인가? 서울중앙지법 서울고법