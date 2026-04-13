김건희 “尹이 비상계엄 미리 말 안 해”… 1년 5개월만 첫 입장

이미지 확대 도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 여사가 3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 있다. 2025.12.3 사진공동취재단

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김건희 여사가 12·3 비상계엄과 관련해 윤석열 전 대통령이 선포 전후에 이야기한 적이 없다는 취지로 법정에서 증언했다. 김 여사가 비상계엄 사전 인지 여부에 대해 공개적으로 입장을 밝힌 건 처음이다.김 여사는 13일 서울중앙지법 형사합의33부(부장 이진관) 심리로 열린 박성재 전 법무부 장관의 내란 중요임무 종사 혐의 사건 속행 공판에 증인으로 출석해 이같이 증언했다.김 여사는 “윤석열이 증인에게 계엄에 대해 말한 적이 있느냐”라는 재판부의 질문에 “없었다”고 답했다.재판부가 “계엄 선포 전후로도 관련 언급이 없었느냐”고 재차 묻자 김 여사는 “전혀 없다”라고 되풀이했다.김 여사는 과거 영부인 시절 검찰 인사에 관여한 적이 없다는 취지의 답변도 내놨다.재판부가 “피고인(박 전 장관)이 임명될 때 증인이 관여한 게 있느냐”라고 질문하자 김 여사는 “없었다”고 말했다.김 여사는 조은석 특별검사팀(내란특검)의 “2012년 윤석열과 혼인했고, 윤석열은 2014년에 대구고검에 근무했다. 남편과 대구에 거주했나”라는 질문에는 증언을 거부했다.이에 재판장이 “이걸 증언 거부하는 이유가 뭔가. 특별히 답변하는 게 문제 되지 않는 것 같다”라고 말하자 김 여사는 “같이 살지 않았다. 제가 직업이 있었기 때문에”라고 답했다.김 여사는 “본인이 피의자인 주가조작, 명품가방 수수 사건 관련해서 박 전 장관에게 조언을 구하거나 상의한 사실이 있냐”, “본인이 피의자인 사건을 무마하기 위해 박 전 장관에게 메시지를 전송해 중앙지검, 대검찰청에 영향력을 행사하려 하지 않았냐” 등 내란특검의 질문에도 답하지 않았다.김 여사가 수사 무마 의혹과 관련한 질문에 대부분 증언을 거부하면서 증인신문은 약 30분 만에 종료됐다.김 여사는 오는 14일 열리는 윤 전 대통령의 정치자금법 위반 혐의 재판에 증인으로 출석할 예정이다. 지난해 7월 윤 전 대통령이 내란 특검팀에 재구속된 이후 9개월 만에 법정에서 재회하게 된다.이정수 기자