특검, 김용현 ‘계엄증거 인멸’ 혐의 징역 5년 구형

“경호처 속이고 노상원 비화폰 지급”

재판부, 새달 19일 선고 공판 예고

2026-04-08 10면

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12·3 비상계엄 관련 증거인멸 교사 등 혐의로 추가 기소된 김용현 전 국방부 장관에게 내란특검(특별검사 조은석)이 징역 5년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.내란특검은 7일 서울중앙지법 형사합의34부(부장 한성진) 심리로 열린 김 전 장관의 위계공무집행방해·증거인멸 교사 혐의 사건 결심공판에서 이렇게 밝혔다. 재판부는 오는 5월 19일 오후에 선고 공판을 진행하기로 했다.특검은 “12·3 계엄 준비과정에서 대통령 경호처를 속이고 비화폰을 분출 받아 노상원 전 국군정보사령관에게 지급 및 사용하게 했다”면서 “단순한 개인적 범행이 아니라 국가의 보안을 뒤흔드는 범죄”라고 지적했다. 이어 “범행 이후 사과와 반성 없이 법정에서 재판부를 모욕하고 부당하게 소송을 지연해 사법을 희화화했다”고 덧붙였다.김 전 장관은 혐의를 전면 부인했다. 김 전 장관은 “안보폰은 장관의 직무상 공적인 임무 수행을 위해 사용 가능한 것이고 실제로 그렇게 사용했다”고 주장했다. 증거인멸 교사 혐의에 대해서는 “군을 떠나는 순간 각종 직무 관련 보안 자료를 일제히 정리한 것”이라고 주장했다.앞서 내란중요임무종사 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받은 김 전 장관은 지난해 6월 공무집행방해 혐의 등으로 추가 기소됐다.김 전 장관은 비상계엄 선포 전날인 2024년 12월 2일 경호처로부터 비화폰을 받아 노 전 사령관에게 전달한 혐의를 받는다. 또 수행비서 역할을 하던 민간인 양모씨에게 계엄 관련 서류 등을 없애라고 지시한 혐의도 있다.고혜지 기자