재판소원 기준점 될 ‘1호 사건’에 고심하는 헌재

2차 재판관 평의… 회부 여부 심사

4심제 우려 막으려 기준 엄격 적용

이달 12일 지나면 심판 회부 늘 듯

이미지 확대 서울 종로구 헌법재판소.

연합뉴스

2026-04-01 8면

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헌법재판소가 재판소원 제도 도입 후 두번째 재판관 평의를 열고 접수된 사건을 사전심사했다. 지난 24일 열린 첫번째 평의에서 26개 접수 사건을 전부 각하 처분하는 등 헌재가 엄격한 기준을 적용하면서 재판소원 제도의 기준점이 돼줄 ‘전원재판부 회부 1호 사건’에 관심이 쏠린다.31일 법조계에 따르면 헌재는 이날 재판관 3명으로 구성된 지정재판부 평의를 열고 최근 접수된 사건들 청구의 적법성 여부를 심사했다. 헌재에는 전날까지 재판소원 사건만 250건 이상 접수된 것으로 알려졌다.헌재가 사건을 전부 각하 처분한 것을 두고 소위 ‘4심제 우려’를 방지하기 위해 엄격한 기준을 적용한 것이란 해석이 나온다. 헌재 내부에서는 재판소원 제도에 대한 사회적 관심과 중대성을 감안할 때 본안 심판 회부 여부를 신중하게 판단해야 한다는 기류가 형성된 것으로 알려졌다.헌재는 첫 사전심사 결과를 공개하며 “청구인으로서는 사유를 갖췄는지에 대한 진지하고 충실한 주장·소명을 다해야 한다”는 기준을 내놨다. 막연하고 추상적으로 주장하거나 재판 결과에 단순 불복하는 경우, 개별 사건에 대한 법원의 사실관계 및 증거능력 인정 여부를 다투는 것은 청구 사유로 인정할 수 없다는 설명이다.헌재가 6월까지 재판소원 사전심사 각하 결정문을 온라인에 전부 공개하기로 한 것도 청구 요건에 대한 기준을 명확히 하기 위한 의도로 풀이된다. 헌재 심판 규칙에 따르면 전원재판부 결정문은 전부 공시하게 돼 있지만, 지정재판부 결정은 공시 의무가 없다.헌재는 청구 사유나 요건 등이 명확하지 않으면 사전심사 문턱을 넘기 어렵다는 인식이 정착하면 ‘사건 폭증’ 우려가 사그라들 것으로 보고 있다. 헌재법상 사건 청구 후 30일 이내에 각하 결정이 없으면 자동으로 심판에 회부되는 만큼, 4월 12일이 지나면 보다 구체적인 심판 회부 사례가 늘어날 것으로 보인다. 헌재 관계자는 “점차 사전심사를 통과하는 사건들이 쌓이면 재판소원 청구의 기준도 정립 될 것”이라고 말했다.김희리 기자