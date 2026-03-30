불법체류 외국인, ‘5명 부상’ 교통사고 후 뺑소니…“강제 송환 두려워 도주” 진술

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불법 체류자인 20대 외국인 남성이 교통사고로 5명을 다치게 하고 도주했다가 경찰에 붙잡혔다.30일 법조계에 따르면 인천 서부경찰서는 최근 특정범죄가중처벌법상 도주치상과 도로교통법상 무면허 운전 혐의로 베트남 국적의 20대 A씨를 구속했다.A씨는 지난달 28일 오후 11시 25분쯤 인천시 서구 한 교차로에서 지인의 승용차를 몰다가 다른 차량 2대를 들이받아 5명을 다치게 한 뒤 달아난 혐의를 받는다.그는 사고 당시 무면허 상태로 운전하면서 신호를 위반해 직진하던 중 맞은편에서 좌회전하던 차량 2대를 들이받은 것으로 조사됐다.피해 차량 2대에는 각각 2명과 3명이 타고 있었으며, 이 가운데 50대 남성이 눈 부위를 크게 다쳐 중상으로 분류됐고 나머지 4명도 경상을 입었다.경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석과 차적 조회 등을 토대로 A씨의 신원을 특정한 끝에 지난 9일 오전 11시쯤 서구 한 건설 현장에서 A씨를 검거했다.불법 체류자인 A씨는 경찰 조사에서 “이번 사고로 강제 송환되는 것이 두려워 도주했다”고 진술한 것으로 알려졌다.경찰은 A씨의 사전 구속영장을 신청했고, 법원은 지난달 26일 “도주할 우려가 있다”며 영장을 발부했다.경찰 관계자는 “탐문 조사 등을 통해 A씨의 소재를 확인한 뒤 검거했다”며 “오늘 중으로 A씨를 검찰에 구속 송치할 예정”이라고 밝혔다.하승연 기자