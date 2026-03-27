사회 법원·검찰 [속보] 검찰, ‘1억 공천 헌금’ 강선우·김경 구속 기소 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/03/27/20260327500221 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-03-27 15:36 입력 2026-03-27 15:36 이미지 확대 영장실질심사 출석한 김경 전 서울시의원과 강선우 의원 ‘1억원 공천헌금’ 의혹을 받는 강선우(오른쪽 사진) 무소속 의원과 김경 전 서울시의원이 3일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석했다. 강 의원은 이날 피의자 심문에 출석하면서 “국민께 심려를 끼쳐 드려 다시 한번 죄송하다. 법정에서 성실하게 소명하곘다”고 말했다.뉴스1·안주영 전문기자 신동원 서울시의원, 월계종합사회복지관으로 부터 감사패 수여 서울시의회 바로가기 [속보] 검찰, ‘1억 공천 헌금’ 강선우·김경 구속 기소 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 검찰이 강선우·김경에게 적용한 처분은? 구속 기소 불구속 기소