[포토] ‘첫 공판 출석’ 추경호 의원

1 / 5 이미지 확대 입장 밝히는 추경호 의원 12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 첫 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2026.3.25 공동취재

이미지 확대 첫 공판 출석하는 추경호 의원 12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.3.25 공동취재

이미지 확대 추경호 의원 첫 공판 출석 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.3.25 공동취재

이미지 확대 추경호 의원 첫 공판 출석 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.3.25 공동취재

이미지 확대 첫 공판 출석하는 추경호 의원12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.3.25 공동취재

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12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 첫 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다.온라인뉴스부