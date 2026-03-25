사회 법원·검찰 [포토] ‘첫 공판 출석’ 추경호 의원 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/03/25/20260325800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-25 14:28 입력 2026-03-25 14:28 1/ 5 이미지 확대 입장 밝히는 추경호 의원12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 첫 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2026.3.25 공동취재 이미지 확대 첫 공판 출석하는 추경호 의원12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.3.25 공동취재 이미지 확대 추경호 의원 첫 공판 출석내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.3.25 공동취재 이미지 확대 추경호 의원 첫 공판 출석내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.3.25 공동취재 이미지 확대 첫 공판 출석하는 추경호 의원12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.3.25 공동취재 12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 국민의힘 추경호 의원이 25일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 첫 공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 추경호 의원이 기소된 혐의는? 계엄 해제 표결 방해 비상계엄 선포