야구꿈나무 5초간 볼 잡아당긴 감독, 벌금 300만원

이미지 확대 소년 야구 이미지. 아이클릭아트

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인천 한 초등학교 야구부 감독이 부원을 학대한 혐의로 벌금형을 선고받았다.인천지법 형사2단독 김지후 판사는 25일 선고 공판에서 아동학대 혐의로 기소된 전 야구부 감독 30대 A씨에게 벌금 300만원을 선고하고 40시간의 아동학대 치료 프로그램 이수를 명령했다.A씨는 2023년 인천 모 초등학교 야구부 감독으로 재직하면서 학생의 볼을 잡아당기거나 1시간 30분 안에 운동장 100바퀴 돌기, 팔굽혀펴기 500개를 지시하는 등 신체·정서적으로 학대한 혐의로 기소됐다. A씨는 수사 과정에서 자신이 학부모들의 악성 민원에 시달리고 있는 피해자라고 주장하며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.김 판사는 “피고인이 피해 아동의 볼을 잡아 올리는 행위가 5초 정도에 이르고 피해 아동은 발뒤꿈치를 들어 올렸다”며 “피고인이 잡아 올린 시간과 정도, 피해 아동 반응 등을 고려하면 훈육 등 범위를 넘어 신체적 학대를 했다는 점을 인정할 수 있다”고 했다.다만 A씨가 운동장 100바퀴 돌기나 팔굽혀펴기 500개를 지시한 혐의와 관련해서는 “피고인의 행위가 야구 감독으로서 부적절한 수준을 넘어 형사처벌의 대상이 되는 정서적 학대 행위에 해당한다고 보기는 어렵다”며 무죄를 선고했다.문경근 기자