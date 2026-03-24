“임성근·이종호와 밥 먹었다” 핵심 증인 박성웅, 재판 불출석…왜?

이미지 확대 배우 박성웅. 연합뉴스

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임성근 전 해병대 1사단장의 위증 혐의 재판에 증인으로 채택된 배우 박성웅씨에 대한 증인신문이 무산됐다.24일 법조계에 따르면 박씨 측은 지난 19일 임 전 사단장의 국회에서의 증언·감정법 위반 혐의 사건을 심리하는 서울중앙지법 형사합의22부(부장 조형우)에 불출석 사유서를 제출했다.오는 25일 예정된 임 전 사단장 재판의 증인으로 채택된 박씨는 당일 스케줄 때문에 법정에 나오기 어렵다고 적은 것으로 알려졌다.박씨는 지난해 9월 이명현 순직해병 특별검사팀에 참고인 신분으로 조사받으며 ‘2022년 서울 강남 모처에서 이종호 전 블랙펄인베스트 대표, 임 전 사단장 등과 밥을 먹었다’는 취지로 진술했다.김건희 여사의 핵심 측근으로 꼽히는 이 전 대표는 채해병 순직 책임론이 불거져 수사받게 될 처지에 놓인 임 전 사단장이 윗선에 구명 로비를 하기 위해 접촉했다는 의혹이 제기된 인물이다.임 전 사단장과 이 전 대표는 서로 일면식도 없다는 입장을 견지해왔는데, 그에 반해 박씨는 두 사람이 채상병 순직 사건 이전부터 친분을 이어왔다는 점을 시사한 것이다. 이는 임 전 사단장의 구명 로비 의혹의 개연성을 뒷받침하는 핵심 정황으로도 주목받았다.앞서 임 전 사단장은 지난해 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에 출석해 ‘배우 박성웅씨가 임성근, 이종호씨와 식사했다는 진술을 했다. 여기에 대해 답변해달라’는 의원들 질의에 “이종호씨를 만난 적이 없다. 만나지도 않았는데 어떻게 그 배우하고 제가 만날 수 있겠나”라고 증언했다.특검팀은 해당 증언이 허위라고 보고 위증 혐의로 지난해 11월 임 전 사단장을 재판에 넘겼다.임 전 사단장은 2024년 7월 국회 청문회에서 휴대전화 비밀번호를 알려줄 의사가 있는지 묻는 질의에 “기억하지 못하고 있다”며 거짓으로 답변한 혐의도 받는다.임 전 사단장 측은 “공소사실을 부인하고 무죄를 주장한다”는 입장이다.윤예림 기자