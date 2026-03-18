[포토] 지지자 향해 주먹 들어 보이는 오세훈 시장

1 / 5 이미지 확대 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 지지자를 향해 주먹을 들어 보이고 있다. 2026.3.18 공동취재

이미지 확대 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.18 공동취재

이미지 확대 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하고 있다. 2026.3.18 공동취재

이미지 확대 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.18 공동취재

이미지 확대 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.18 공동취재

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정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석했다.사진은 오 시장이 지지자를 향해 주먹을 들어 보이고 있다.온라인뉴스부