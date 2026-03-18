사회 법원·검찰 [포토] 지지자 향해 주먹 들어 보이는 오세훈 시장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/03/18/20260318500074 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-18 10:32 입력 2026-03-18 10:32 1/ 5 이미지 확대 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 지지자를 향해 주먹을 들어 보이고 있다. 2026.3.18 공동취재 이미지 확대 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.18 공동취재 이미지 확대 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하고 있다. 2026.3.18 공동취재 이미지 확대 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.18 공동취재 이미지 확대 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.3.18 공동취재 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석했다. 구미경 서울시의원 “행당두산아파트 앞 보행로 공사 착공… 주민 안전 기대” 서울시의회 바로가기 사진은 오 시장이 지지자를 향해 주먹을 들어 보이고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 오세훈 서울시장이 기소된 혐의는? 정치자금법 위반 선거법 위반