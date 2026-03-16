조희대 이어 판사도 피소… 현실이 된 법왜곡죄 우려

전 에디슨EV 주주, 1심 재판장 고소

“심급제 운영 어려워” 법관들 불만

경찰·공수처, 수사 범위 두고 난색

이미지 확대 법원 이미지. 서울신문DB

2026-03-17 12면

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지난달 12일 ‘법왜곡죄’가 시행됐지만 수사의 관할이 명확하지 않아 경찰·고위공직자범죄수사처 등 수사기관간 핑퐁 현상이 우려된다. 두 기관 모두 수사에 난색을 표하면서 사건 처리에 난항을 겪을 것으로 보인다. 조희대 대법원장에 이어 일선 법원 부장판사가 법왜곡죄로 고소당하면서 판결 불복의 무기로 악용될 수 있다는 당초 우려가 현실화되는 양상이다.스마트솔루션즈(전 에디슨EV) 주주연대는 16일 국민신문고를 통해 강영권 전 에디슨모터스 회장의 1심 재판장이었던 김상연 부장판사를 직권남용과 법왜곡죄 등으로 공수처에 고소했다고 밝혔다. 김 부장판사는 서울남부지법 형사합의13부 재판장으로 지난달 3일 강 전 회장의 자본시장법 위반 등 혐의를 인정해 징역 3년과 벌금 5억원을 선고했는데, 배임과 입찰방해 혐의는 무죄를 선고했다.법왜곡죄는 기본적으로 경찰이 수사하게 돼 있다. 조 대법원장 사건은 이날 서울경찰청 광역수사단으로 이송됐으며, 이후 공수처에 사건 개시가 통보될 예정이다. 공수처가 별도로 이첩을 요청하지 않는 한 경찰이 수사를 맡는다.공수처의 수사 대상은 형법 122조부터 133조까지의 죄인데, 신설된 법왜곡죄는 형법 123조의 2에 해당한다. 수사 대상에 법왜곡죄가 포함된 셈이지만, 새로 도입된 범죄인 데다 적용 기준과 수사 범위에 대한 판례가 없어 난색을 표하고 있다. 공수처 관계자는 “공수처법 제정 이후 법왜곡죄가 추가된 만큼 윤석열 전 대통령의 비상계엄 수사 때처럼 수사권 논란이 재현될 수 있다”고 우려했다.경찰도 수사 과정에서 증거 확보가 쉽지 않을 것이라고 우려하고 있다. 재판 과정과 법리 검토 경위를 확인하려면 ﻿자료 확보가 필요하지만, 강제수사를 위해서는 법원의 영장 발부가 선행돼야 한다.법왜곡죄로 고소·고발되는 일선 판사가 나오면서 법조계는 적지 않은 충격을 받은 모습이다. 특히 판결에 불복하는 절차로 항소가 아닌 법왜곡죄를 선택한 만큼, 향후에도 같은 일이 반복될 수 있다는 우려도 커지고 있다. 현직 부장판사는 ﻿“항소에 앞서 법관을 고소·고발한다면 심급제도가 제대로 운영되지 않을 것”이라고 지적했다.한편 법원행정처는 법왜곡죄 시행 관련 재판 작용이 위축되지 않도록 ‘형사재판 보호·지원 태스크포스(TF)’를 구성하기로 했다.하종민·김희리·임태환 기자