사회 법원·검찰 [포토] 종합특검, 윤한홍 의원 지역구 사무실 압수수색 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/03/16/20260316800013 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-16 17:50 입력 2026-03-16 17:50 1/ 7 이미지 확대 종합특검, 윤한홍 의원 지역구 사무실 압수수색2차 종합특검팀이 ‘관저 이전 의혹’과 관련해 국민의힘 윤한홍 의원에 대한 압수수색에 나선 16일 경남 창원시 마산회원구 윤 의원 지역사무실에 취재진이 서 있다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 종합특검, ‘관저 이전 의혹’ 윤한홍 의원 압수수색2차 종합특검팀이 ‘관저 이전 의혹’과 관련해 국민의힘 윤한홍 의원에 대한 압수수색에 나선 16일 국회 의원회관 내 윤 의원 사무실 앞에서 의원실 관계자가 통화하고 있다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 종합특검, 윤한홍 의원 지역구 사무실 압수수색2차 종합특검팀이 16일 ‘관저 이전 의혹’과 관련해 국민의힘 윤한홍 의원에 대한 압수수색에 나섰다. 사진은 이날 경남 창원시 마산회원구 윤 의원 지역구 사무실 내 압수수색 현장 모습. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 2차 종합특검팀, 윤한홍 의원실 압수수색관저 이전 의혹 등을 수사하는 2차 종합특검팀이 국민의힘 윤한홍 의원에 대한 압수수색에 나선 16일 서울 여의도 국회 의원회관 윤한홍 의원실 내부에서 관계자들이 분주하게 움직이고 있다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 ‘관저 이전 의혹’ 윤한홍 의원실에서 나오는 특검팀2차 종합특검팀이 ‘관저 이전 의혹’과 관련해 국민의힘 윤한홍 의원에 대한 압수수색에 나선 16일 국회 의원회관 내 윤 의원 사무실을 압수수색한 특검팀 관계자들이 승강기로 이동하고 있다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 ‘관저 이전 의혹’ 윤한홍 의원 자택 압수수색 나선 2차 종합특검팀3대 특별검사 이후 남은 의혹들을 수사하는 2차 종합특검팀 관계자들이 16일 ‘관저 이전 의혹’을 받는 국민의힘 윤한홍 의원의 서울 강남구 자택 압수수색에 나서 출입문에 디지털 증거물 봉인지를 부착하고 있다. 2026.3.16 연합뉴스 이미지 확대 윤한홍 지역사무소 압수수색 종료2차 종합특검팀이 ‘관저 이전 의혹’과 관련해 16일 경남 창원시 마산회원구 국민의힘 윤한홍 의원 지역사무소를 압수수색한 뒤 승강기로 이동하고 있다. 2026.3.16 연합뉴스 2차 종합특검팀이 ‘관저 이전 의혹’과 관련해 국민의힘 윤한홍 의원에 대한 압수수색에 나선 16일 경남 창원시 마산회원구 윤 의원 지역사무실에 취재진이 서 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2차 종합특검팀이 윤한홍 의원을 대상으로 한 조사 사유는? 관저 이전 의혹 정치자금법 위반