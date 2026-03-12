사법리스크 떨쳐낸 정장수 前 대구 부시장…중구청장 선거전 본격화

선거법 위반 항소심서도 벌금 90만원

재판부 “형량 가벼워 올려야 할 정도 아냐”

鄭 “시민에 대한 마음의 빚, 일로 갚을 것”

정장수 전 대구시 경제부시장이 지난 1월 27일 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당사에서 대구 중구청장에 출마한다고 밝혔다.

홍준표 전 대구시장의 대선 출마를 지지하는 게시물을 사회관계망서비스(SNS)에 올린 혐의를 받는 정장수 전 대구시 경제부시장이 항소심에서 벌금 90만원을 선고받았다.이로써 사법리스크를 떨쳐낸 정 전 부시장은 “시민들에 대한 마음의 빚은 일을 통해 갚아나가겠다”고 각오를 다졌다.대구고법 형사2-1부(부장 왕해진)는 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 정 전 부시장에 대한 항소심에서 검찰의 항소를 기각하고 원심과 같은 벌금 90만원을 선고했다.재판부는 “새로운 양형 자료가 제출되지 않아 원심과 비교해 양형 조건에 별다른 변화가 없다”며 “원심의 형이 지나치게 가벼워 형을 올려야 할 정도라고 보이지 않는다”고 양형 이유를 설명했다.그는 지난해 1월 29일 자신의 페이스북에 홍 전 시장의 사진과 함께 ‘준비된 대통령, 검증된 대통령’ 이라는 문구가 적힌 게시물을 올린 혐의로 재판에 넘겨졌다.국민의힘 대구 중구청장 예비후보인 정 전 부시장은 이번 판결로 정치적 고비를 넘게 됐다. 공직선거법상 벌금 100만원 이상의 형이 확정될 경우 5년간 피선거권을 박탈하게 돼 있으나, 원심 형량이 유지되면서 이를 면하게 됐기 때문이다.재판 직후 정 전 부시장은 기자들과 만나 “사법적인 짐은 내려놓았지만, 우리 시민들에 대한 마음의 빚은 두고두고 일을 통해 갚아 나가겠다”고 말했다.앞서 국민의힘 대구시당이 지난 8일 기초 지자체장 공천 신청을 마감한 결과, 중구청장에는 류규하 구청장과 정 전 부시장이 신청해 양자 대결 구도를 형성했다.한편, 정 전 부시장은 LG전자 연구원으로 근무했으며 국회의원 보좌관, 자유한국당 대표 공보특보 등을 거쳐 대구시 시정혁신단장과 정책혁신본부장, 경제부시장을 지냈다.대구 민경석 기자