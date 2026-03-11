종합특검, 김명수 전 합참의장 등 내란 의혹 수사

이미지 확대 김지미 2차 종합 특검 특검보가 11일 경기 과천시 사무실에서 수사 관련 사항을 브리핑하고 있다. 연합뉴스

3대 특검팀(내란·김건희·순직해병) 이후 남은 의혹을 들여다보는 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)이 김명수 전 국군 합동참모본부 의장(합참의장) 등을 입건했다.김지미 특검보는 11일 경기 과천시 특검 사무실에서 브리핑을 열고 “12·3 비상계엄 당시 합참 관계자들을 내란 중요임무 종사 혐의로 입건해 출국금지 조치했다”며 “관련자들에 대한 참고인 조사로 수사를 본격화할 것”이라고 밝혔다. 특검이 입건한 인사는 김 전 의장을 비롯해 정진팔 전 합참 차장, 이승오 전 합참 작전본부장, 강동길 전 합참 군사지원본부장 등으로 알려졌다.특검은 김 전 의장을 비롯한 합참 관계자들이 계엄 선포 이후 합참 지휘통제실에서 군이 국회 등에 투입되는 상황을 지켜보고도 아무런 조치를 취하지 않고 계엄사령부를 함께 구성하는 등 내란에 가담한 것으로 보고 있다.앞서 합참의 외환 관련 의혹을 수사했던 내란특검은 ‘정상적인 군사작전에 해당하고, 외환에 해당하는 구체적인 증거를 찾지 못했다’며 김 전 의장 등을 수사선상에서 제외했었다.특검은 경찰청 국가수사본부로부터 20여 건의 사건을 넘겨받은 후 내란을 비롯해 양평고속도로 노선 변경, 도이치모터스 주가조작 수사 무마, 국정 인사 개입 등 김건희 여사 관련 의혹도 조사 중이다.현재 특검 수사 인력은 특검보 4명과 검사 5명, 특별수사관 17명, 경찰과 국방부 등 공무원 112명 등이다. 다음 주에는 검사 5명을 추가로 파견 받을 계획이다.서진솔 기자