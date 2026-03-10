헌재, 재판소원 연 1만 5000건 예상… “4심제 부작용 없게 대비”

이르면 이번 주에 공포·시행

이미지 확대 김상환 헌법재판소장이 10일 서울 종로구 헌법재판소로 출근하고 있다. 이날 헌법재판소는 기자간담회를 열고 재판소원 시행과 관련해 “4심제의 부작용이 없도록 대비하고 있다”고 밝혔다. 재판소원 제도가 시행되면 대법원에서 확정된 판결이라도 기본권 침해가 있다고 판단하면 헌재가 이를 뒤집을 수 있다.

연합뉴스

이미지 확대 조희대 대법원장이 10일 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 이날 헌법재판소는 기자간담회를 열고 재판소원 시행과 관련해 “4심제의 부작용이 없도록 대비하고 있다”고 밝혔다. 재판소원 제도가 시행되면 대법원에서 확정된 판결이라도 기본권 침해가 있다고 판단하면 헌재가 이를 뒤집을 수 있다.

뉴스1

2026-03-11 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

손인혁 헌법재판소 사무처장이 10일 재판소원 시행에 관해 “이른바 ‘4심제’ 부작용이 발생하지 않도록 대비하고 있다”며 “법원과 헌재의 긴밀한 업무 협조가 이뤄지도록 노력하겠다”고 밝혔다. 헌재는 재판소원 사건이 연간 1만~1만 5000건에 이를 것으로 예상하면서, 상당수는 각하될 것으로 전망했다.손 처장은 이날 기자간담회에서 “제도 도입 과정에서 제기됐던 일부 정책상의 문제점들을 잘 알고 있다”면서 이같이 말했다. 재판소원은 확정된 법원 판결에 헌법소원을 허용하는 내용으로, 이르면 이번주에 공포·시행된다. 청구 기간은 재판 확정일로부터 30일 이내다.헌재는 재판소원 도입으로 1년에 처리해야할 사건 수가 1만~1만 5000건 이상으로 늘어날 것으로 전망했다. 대법원 연간 사건 처리 건수(약 4만 5000건), 대법원 상고 비율(약 30%), 스페인 재판소원 비율(약 25%) 등 국내외 사례를 고려해 산출했다.손 처장은 “헌재는 법원이 한 법률 적용, 사실관계를 들여다보는 것이 결코 아니다”라며 “헌법적 중요성이 있거나 권한을 판단해야 하는 부분에 대해 충분히 소화할 수 있도록 재판소원 제도를 운용해 지체되지 않도록 할 것”이라고 강조했다.헌재는 재판소원 청구 대상에 대해 ‘대법원 확정 판결이 중심 사건이 될 가능성이 크다’고 했다. 손 처장은 “당사자가 능히 2·3심을 거칠 수 있음에도 재판소원을 하기 위해서 일찍 (판결을) 확정시켜 버린다면, 절차를 거치지 않은 ‘보충성 원칙’ 위반 이유로 각하할 수도 있다”면서 “판례가 형성되지 않았지만 대법원에서 확정되고 나면 재판소원이 가능할 것으로 생각한다”고 말했다.수만 페이지에 달하는 법원 소송 서류를 헌재로 어떻게 이관할 수 있는지를 묻자 지성수 헌재 사무차장은 “재판 소원은 그야말로 4심이 아니고, 새롭게 시작되는 헌법심이기 때문에 모든 기록이 사용되진 않을 것”이라고 말했다. 헌재는 헌법재판소법 제32조에 따라 심리에 필요한 기록 사본 등을 법원과 검찰에 요청하겠다는 방침이다.헌재는 재판소원 사건 전담 파견 심사부를 법조 경력 15년 이상의 헌재 연구관 8명으로 구성했으며, 사무처에서는 10여명 규모의 행정준비단을 발족해 준비 상황을 점검 중이다. 지난 3일 재판관 회의를 개최해 논의한 결과 사건부호를 ‘헌마’로 부여하고 사건명은 ‘재판취소’로 하기로 했다. 손 처장은 “재판소원이 도입되면 사건 수가 상당히 증가할 것으로 예상된다. 당장은 인력 재배치 등으로 대응하지만 장기적으로는 연구·사무처 인력 증원을 통해 해결할 계획”이라고 말했다.헌재는 법 시행일에 맞춰 재판소원 사건 전자 접수가 가능하도록 ‘전자헌법재판센터 시스템’의 기능 구축을 완료했다. 홈페이지에는 재판소원 사건 청구 방법 및 청구서 기재 내용에 대한 안내문을 게시할 계획이다.고혜지 기자