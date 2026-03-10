‘대마 흡입 혐의’ 시나위 보컬 김바다, 구속영장 기각…“사유 소명 부족”

이미지 확대 10일 춘천지법 속초지원에 밴드 시나위 보컬 김바다가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.3.10 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대마를 소지하고 흡입한 혐의를 받는 록밴드 시나위 보컬 김바다(55·본명 김정남) 씨에 대한 구속영장이 법원에서 기각됐다.춘천지법 속초지원 조약돌 영장 전담 판사는 10일 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 청구된 김 씨에 대한 구속영장을 기각했다. 조 판사는 기각 사유로 “도주 및 증거 인멸의 염려 등 구속 사유에 대한 소명이 부족하다”고 밝혔다.앞서 이날 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 받기 위해 법원에 모습을 드러낸 김 씨는 “팬들에게 하고 싶은 말이 있나” 등 취재진 질문에 아무 대답을 하지 않았다.경찰은 지난 8일 오후 8시 30분쯤 속초 시내 모처에서 김 씨를 검거했다. 김 씨는 대마를 소지한 채 흡입한 혐의를 받고 있다. 김 씨는 경찰 조사에서 혐의를 시인한 것으로 알려졌다.김 씨는 2010년 초에도 대마초를 피운 혐의로 경찰에 적발된 바 있다.속초 김정호 기자