대법 “날짜 잘못된 소환장 보내고 선고한 판결은 위법”

“적법한 소환 아니다” 파기환송

2026-03-09 10면

재판 날짜가 잘못 적힌 소환장을 피고인에게 보낸 뒤 피고인 없이 선고한 판결은 위법하다는 대법원 판단이 나왔다.8일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 권영준 대법관)는 최근 사기 혐의로 기소된 A씨에게 징역 3년을 선고한 원심 판결을 파기하고 사건을 광주지법으로 돌려보냈다. 앞서 A씨는 2021년 9월부터 이듬해 8월까지 피해자로부터 총 80회에 걸쳐 약 3억 9000만원을 가로챈 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 징역 3년을 선고받았다.2심을 담당한 광주지법 형사항소2부는 지난해 8월 20일 1회 공판을 열어 변론을 종결하고 9월 24일을 선고일로 지정했다. 이후 A씨가 선고 공판에 출석하지 않자 선고 기일을 10월 29일로 연기하고 A씨에게 피고인 소환장을 발송했다.A씨는 재차 불출석했고, 재판부는 형사소송법 제365조 2항에 따라 A씨가 없는 상태에서 1심과 같이 징역 3년을 선고했다. 해당 조항은 피고인이 공판에 불출석했을 때 기일을 다시 정해야 하고, 피고인이 정당한 사유 없이 또 출석하지 않으면 피고인 진술 없이 판결할 수 있다고 규정하고 있다.하지만 대법원은 2심 재판부가 소송 절차를 어겼다는 이유로 원심 판결을 뒤집었다. 2심 재판부가 A씨에게 보낸 소환장의 ‘일시’에는 미뤄진 선고일이 아니라 당초 기일이었던 9월 24일이 적혀 있었던 까닭이다. 대법원은 “원심이 피고인에게 보낸 소환장은 출석일시가 잘못 기재된 것”이라면서 “피고인이 소환장을 수령했다고 해도 형사소송법이 정한 방법으로 소환이 이뤄졌다고 볼 수 없다”고 봤다.김주환 기자