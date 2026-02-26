사회 법원·검찰 [포토] 배현진 의원, ‘당원권 1년 정지’ 가처분 심문 출석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/law/2026/02/26/20260226800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-26 17:05 입력 2026-02-26 17:05 1/ 5 이미지 확대 ‘당원권 1년 정지’ 가처분 심문 출석하는 배현진 의원국민의힘 배현진 의원이 26일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 당 중앙윤리위원회의 당원권 정지 1년 처분 효력 정지 가처분 신청 사건 심문 기일에 출석하고 있다. 2026.2.26 연합뉴스 이미지 확대 배현진 의원, ‘당원권 1년 정지’ 효력 정지 가처분 심문 출석국민의힘 배현진 의원이 26일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 당 중앙윤리위원회의 당원권 정지 1년 처분 효력 정지 가처분 신청 사건 심문 기일에 출석하고 있다. 2026.2.26 연합뉴스 이미지 확대 배현진 의원, ‘당원권 1년 정지’ 효력 정지 가처분 심문 출석국민의힘 배현진 의원이 26일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 당 중앙윤리위원회의 당원권 정지 1년 처분 효력 정지 가처분 신청 사건 심문 기일에 출석하고 있다. 2026.2.26 연합뉴스 이미지 확대 ‘당원권 1년 정지’ 가처분 심문 출석하는 배현진 의원국민의힘 배현진 의원이 26일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 당 중앙윤리위원회의 당원권 정지 1년 처분 효력 정지 가처분 신청 사건 심문 기일에 출석하고 있다. 2026.2.26 연합뉴스 이미지 확대 배현진 의원, ‘당원권 1년 정지’ 효력 정지 가처분 심문 출석국민의힘 배현진 의원이 26일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 당 중앙윤리위원회의 당원권 정지 1년 처분 효력 정지 가처분 신청 사건 심문 기일에 출석하고 있다. 2026.2.26 연합뉴스 국민의힘 배현진 의원이 26일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 당 중앙윤리위원회의 당원권 정지 1년 처분 효력 정지 가처분 신청 사건 심문 기일에 출석하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 배현진 의원이 가처분 신청한 목적은? 당원권 정지 처분 효력 정지 중앙윤리위원회 해산