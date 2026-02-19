의회 공격 ‘찰스 1세’ 언급한 1심… “국민 주권 침해는 반역죄”

재판부 ‘尹 내란 수괴’ 판단

이미지 확대 TV로 尹선고 지켜보는 국회의장 우원식(앞줄 오른쪽 첫 번째) 국회의장이 19일 국회 의장실에서 윤석열 전 대통령의 내란 수괴 혐의 1심 선고 공판 생중계를 지켜보고 있다. 우 의장은 윤 전 대통령이 무기징역을 선고받은 데 대해 “이제라도 잘못을 뉘우치고 국민에게 진심으로 사죄하기를 바란다”고 밝혔다.

안주영 전문기자

2026-02-20 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

법원이 12·3 비상계엄 선포로 ‘내란 수괴’ 혐의를 받는 윤석열 전 대통령에게 무기징역을 선고하면서 윤 전 대통령의 행위가 형법상 내란죄의 성립 요건인 국헌문란 목적과 폭동에 부합한다고 판단했다. 재판부는 ‘현직 대통령이었던 윤 전 대통령이 선포한 12·3 비상계엄’에 대해 “국헌문란 목적 내란은 대통령도 저지를 수 있다”고 판시했다.서울중앙지법 형사합의25부(부장 지귀연)는 ‘내란죄 성립 여부’를 설명하면서 1649년 잉글랜드 왕 찰스 1세 사례를 언급했다. 지 부장판사는 “국민주권을 위임받은 의회에 대한 공격은 왕이라고 하더라도 국민 주권을 침해한 것이 돼 반역죄가 성립된다”고 밝혔다.찰스 1세는 과세를 두고 의회와 갈등을 빚자 군대를 이끌고 의사당에 진입해 의회를 강제 해산한 인물로, 이후 반역죄로 사형을 선고받고 처형됐다. 이는 윤 전 대통령의 “대통령이 헌법에 따라 내린 계엄의 사무를 맡거나 지원했다고 해서 내란으로 보는 것은 망상이고 소설”이라는 주장을 역사적 논거를 들어 지적한 것으로 풀이된다.대통령도 국헌문란 목적의 내란죄를 저지를 수 있다고 판단한 재판부는 ‘국회 권한을 침해했으면 내란죄’라고 판단했다. 윤 전 대통령 측이 국가 위기상황 타개와 자유민주주의 체제 수호를 위해 비상계엄을 선포했다고 주장한 데 대해 “명분과 목적을 혼동한 주장”이라고 지적하면서 “성경을 읽는다는 이유로 촛불을 훔칠 수는 없다”고 선을 그었다.‘계엄을 언제부터 얼마나 철저히 준비했는지’도 이번 내란 재판 선고의 쟁점으로 꼽혔는데, 법원은 “장기간 준비해 계엄을 선포했다고 보기엔 지나치게 허술하다”고 봤다. 특검 측은 윤 전 대통령 등이 1년 전부터 비상계엄을 준비하고 국회를 제압해 장기 독재하려는 의도를 갖고 있었다고 주장했으나, 재판부는 “그런 경위를 인정할 증거가 부족하다”고 설명했다.특검이 결심 공판을 이틀 앞두고 공소장 변경이라는 승부수를 띄우면서 대거 인용했던 ‘노상원 수첩’에 대해 재판부는 “시기를 정확히 알 수 없고, 일부 내용들은 실제 이뤄진 사실과 불일치하는 부분도 있다”고 판단했다. 이어 “모양, 형상, 필기, 형태, 내용 등이 조악한 데다가 보관하던 장소, 보관 방법 등에 비춰 보더라도 그렇게 중요한 사항이 담겨 있던 수첩이라고 보기에는 무리가 있다”고 덧붙였다. 앞서 특검은 노상원 수첩을 근거로 윤 전 대통령이 김용현 전 국방부장관, 노상원 전 정보사령관과 비상계엄을 논의한 시기가 2024년 3월 말~4월 초에서 2023년 10월로 앞당겨 공소장을 변경한 바 있다.고혜지 기자